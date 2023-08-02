Редкий случай когда "одним выстрелом двух зайцев"

Одним ударом две бронеединицы поразил российский дрон-камикадзе "Ланцет" на запорожской ЛБС. Эффективную и эффектную атаку смог реализовать один из бойцов спецназа "Осман", направив барражирующий боеприпас в бронетехнику ВСУ.

В ТГ-канале "ZA FRONT" появился видеоматериал на котором запечатлено как ударный БПЛА россиян сначала поражает БТР-4 "Буцефал" ВСУ, остановившийся возле точно такого же ранее выведенного из строя Буцефала.

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Источник фото: Скриншот из видео vk.com





Как только дрон ВС РФ поразил корпус украинского БТР, на последнем вспыхнул пожар, затронувший комплект боеприпасов, неосмотрительно загруженный в десантное отделение бронемашины. О факте детонации свидетельствует тот факт, что машина "покрылась" серией вспышек. После чего возгорание стало только больше и распространилось на рядом стоявший уже гусеничный БТР YPR-765, переданный официальным Амстердамом.

Так одним метким запуском удачливого оператора российского спецназа ВСУ одним махом лишились сразу двух транспортировочных единиц.





Источник фото: voennoedelo.com







БТР-4 известен своей слабой живучестью на поле боя. Интересный факт: именно на "Буцефале" украинский военнослужащий записал "прощальное видео", уходя из оставленного Бахмута, взятого силами ЧВК "Вагнер".











