Американскую БМП от полного "дестроя" спасла лишь незамедлительная эвакуация в украинский тыл

О том что защитные свойства американской Bradley переоценены и "слегка" не соответствуют действительности, успел убедиться украинский экипаж M2A2 ODS-SA, получив близкий разрыв тяжёлого снаряда, выпущенного российскими артиллеристами. Получившую повреждение бронемашину удалось увезти с поля боя только благодаря внешней помощи эвакуационной команды. Теперь БМП предстоит дорогостоящий и длительный ремонт. Видео с комментариями военнослужащего ВСУ разместил ТГ-канал "русское оружие".





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Источник фото: яндекс-дзен





Во время одной из атак на Мелитопольской ЛБС, команда бронированной техники ВСУ осуществила случайный наезд на минные посевы россиян, после чего взрывом сорвало опорный каток и фрагмент гусеницы с правого борта. После такого речи о маневренности на поле боя и идти не могло. Как только БМП остановилась, она стала легкодоступной целью для огня российских артиллеристов. Близкий разрыв 152-мм снаряда смог окончательно "добить" боеспособность Брэдли, повредив автоматическую пушку Bushmaster. Украинскому экипажу только и оставалось как вызвать эвакуационную группу, что бы спасти технику от полного разрушения.

Помимо осколков от российского тяжёлого калибра, Bradley не защищена и от огня автоматической 30-мм пушки 2А42, способной пробить алюминиевую броню этой БМП даже с дополнительным бронированием.