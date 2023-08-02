Куски разрушенной самоходки были разбросаны на несколько десятков метров

ВСУ в одном из боёв лишились переданной Пентагоном самоходки M109A6 Paladin. По внешним признакам самоходку разрушил взрыв изнутри: фрагменты боевой машины отбросило друг от друга на значительное расстояние в несколько десятков метров.

Первые данные о полученных украинской армией САУ в открытом доступе появились в начале 2023 года, когда ВСУ получила 155-мм самоходки. В первой партии артиллеристы получили 18 таких машин до этого отслуживших чуть больше 30 лет в американской армии.

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САУ Paladin. Источник фото: google.com





В одной из последних модификаций на САУ установили обновлённую башню, превосходящую старую версию лучшей защитой и стойкостью. Помимо этого у бронетехники была обновлена система управления вооружением с дополнением навигационной системой и системами связи.

Паладин отличается способностью оперативно вести огонь лишь спустя 60 секунд прибыв на новую позицию. Причём выстрел снаряда способен поразить цель на расстоянии в 30 км. Сама самоходка весит 32 000 кг и достигать скорости до 70 км\ч, двигаясь по ровной поверхности. Весь экипаж бронемашины составляет 4 человека.





Всё что осталось от 32-тонной машины ВСУ Paladin. Источник фото: ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"





По заявлению производителя, благодаря грамотно расположенной боеукладке, САУ обладает высокой стойкостью и защищённостью. Но кадры разрушенной бронемашины опровергают это утверждение: выстрелы российских снарядов всё-таки вызывают процессы внутренней детонации и полное разрушение самоходной артиллерии.