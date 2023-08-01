Броня крепка и танки наши быстры

По результатам проведения российской спецоперации на Украине на Омском заводе транспортного машиностроения начали процесс установки усиленного бронирования Т-80БВМ.

Рассматривая изображение, можно сделать вывод, что фабричный "тюнинг" привнёс во внешнюю конструкцию танка такие изменения, как секцию динамической защиты на нижнюю проекцию лобового участка и усовершенствованную защиту верхней плоскости башни.

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Источник фото: ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"





Теперь в случае использования противником вооружения на принципе кумулятивной струи, последняя не сможет сформироваться из-за динамической брони, своим подрывом сносящая потенциальный факел реактивных гранат. По результату имеем целую броню, где значительно повышается безопасность танкового экипажа.

По итогам "прошлогоднего улучшайзинга" тяжёлая машина получила динамическую защиту, закрепленную на надгусеничных стеллажах. Теперь при попытках штатных гранатомётчиков ВСУ остановить скоростной российский танк (развивает до 80 км\ч), большинство из них будет оканчиваться неудачно.

Помимо качественной работы над бронированием, новые версии получили тепловизоры и передовую систему управления огнем.

А на Уралвагонзаводе нарастили темпы производства актуальных версий российских танков аж в три раза.