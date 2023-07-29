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Макгрегор назвал российскую ПВО великолепной, перехватывающей и сбивающей ракеты HIMARS
И по мнению отставного полковника, Зеленский от этого в ярости

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   Безвыходность положения для украинского президента Владимира Зеленского заключается в том, что россияне в полной мере освоили умение перехвата и безболезненного уничтожения управляемых ракет РСЗО HIMARS силами наземного ПВО.

   Из-за высокой эффективности операторов российских комплексов противовоздушной обороны хозяин Банковой достиг пика ярости, гнева и смятения, считает американский военный эксперт Дуглас Макгрегор.

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Источник фото: roe.ru


   Отставной полковник, проходивший службу непосредственно в самом Пентагоне в качестве советника и имеющий богатый практический боевой опыт, в своем интервью для YouTube-канала London Real рассказал без всяких условностей, что российская система ПВО великолепна и отвечает самым современным войсковым требованиям, противодействуя, в том числе и беспилотным дронам.

   И в не последнюю очередь благодаря противодействию своих электронных "глушилок", вторит американскому теоретику современного танкового боя соответственно военный специалист Франк-Штефан Гэди.

   Помимо этого, ВС РФ насытили передовые позиции самыми современными комплексами РЭБ, "прикрывающими" непосредственно прифронтовые комплексы и установки ПВО и ПРО.

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#дуглас макгрегор
Источник: rg.ru
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