И по мнению отставного полковника, Зеленский от этого в ярости

Безвыходность положения для украинского президента Владимира Зеленского заключается в том, что россияне в полной мере освоили умение перехвата и безболезненного уничтожения управляемых ракет РСЗО HIMARS силами наземного ПВО.

Из-за высокой эффективности операторов российских комплексов противовоздушной обороны хозяин Банковой достиг пика ярости, гнева и смятения, считает американский военный эксперт Дуглас Макгрегор.

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Источник фото: roe.ru





Отставной полковник, проходивший службу непосредственно в самом Пентагоне в качестве советника и имеющий богатый практический боевой опыт, в своем интервью для YouTube-канала London Real рассказал без всяких условностей, что российская система ПВО великолепна и отвечает самым современным войсковым требованиям, противодействуя, в том числе и беспилотным дронам.

И в не последнюю очередь благодаря противодействию своих электронных "глушилок", вторит американскому теоретику современного танкового боя соответственно военный специалист Франк-Штефан Гэди.

Помимо этого, ВС РФ насытили передовые позиции самыми современными комплексами РЭБ, "прикрывающими" непосредственно прифронтовые комплексы и установки ПВО и ПРО.