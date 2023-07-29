Это они ещё не кушали северокорейские сухпайки

Американское издание Financial Times рассказало о проблеме ВСУ в частности сил РСЗО, где украинские военнослужащие вынуждены использовать реактивные снаряды, выпущенные в КНДР, имеющие вышедший срок годности и соответственно плохие боевые характеристики.

По словам одного из офицеров-артиллеристов украинской армии, его подчинённым не нравятся северокорейские ракеты, имеющие большое количество брака, заключающегося в частых осечках и несрабатывании боеприпаса.

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Источник фото: naked-science.ru







Как посчитал этот командир, лучший вариант при использовании таких снарядов не находиться рядом с пусковыми направляющими из-за невероятного развития событий, характерных для "испортившегося" вооружения.

Как выяснили журналисты издания, боеприпасы северокорейского производства украинская армия получила после захвата корабля союзником Киева, перевозившего ракеты для РСЗО производства КНДР.

А тем временем в армии КНДР продемонстрировали два гигантских БПЛА, сопоставимых по размерам и близкому визуальному сходству с RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Причём один из боевых дронов способен к полёту и использованию крылатых ракет, как и его беспилотный американский собрат.