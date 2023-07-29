Владимир Зеленский лично признал факт атаки

Масс-медиа сообщают, что в Днепре (Днепропетровске) было атаковано строение в котором размещались украинские силовики.

Помимо СБУ и полиции, в здании находились иностранные военные специалисты, иначе говоря зарубежные наёмники, консультирующие украинские спецслужбы.

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Чуть ранее в местных соцсетях появилась информация о большом каскаде взрывов в центральной части города. Причём что удивительно, в момент удара и до него никаких сигналов воздушной тревоги не было. Как проинформировали местные органы власти, ПВО не смогла засечь появление ракет в воздухе, сообщил отечественный ТГ-канал "Военкоры Русской войны".









Источник фото: news.rambler.ru





Кадры уличных камер записали момент обрушения части строения, выходящего на проезжую часть.

Украинский министр внутренних дел уведомил об атаке здания в Днепре.

Позже всех украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил факт прилёта ракеты по многоэтажному корпусу украинских силовиков.

А тем временем представители британского министерства обороны признали, что они вместе с США готовили летнее контрнаступление Украины ещё прошлой зимой.