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Масс-медиа сообщают, что в Днепре (Днепропетровске) было атаковано строение в котором размещались украинские силовики.
Помимо СБУ и полиции, в здании находились иностранные военные специалисты, иначе говоря зарубежные наёмники, консультирующие украинские спецслужбы.
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Чуть ранее в местных соцсетях появилась информация о большом каскаде взрывов в центральной части города. Причём что удивительно, в момент удара и до него никаких сигналов воздушной тревоги не было. Как проинформировали местные органы власти, ПВО не смогла засечь появление ракет в воздухе, сообщил отечественный ТГ-канал "Военкоры Русской войны".
Источник фото: news.rambler.ru
Кадры уличных камер записали момент обрушения части строения, выходящего на проезжую часть.
Украинский министр внутренних дел уведомил об атаке здания в Днепре.
Позже всех украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил факт прилёта ракеты по многоэтажному корпусу украинских силовиков.
А тем временем представители британского министерства обороны признали, что они вместе с США готовили летнее контрнаступление Украины ещё прошлой зимой.