И никакой это не муляж, как считают на Украине

Российские дроноводы в ходе боевой работы смогли поразить комплекс управления и ПУ зенитной установки Skyguard. По предположительным данным, именно такая ЗРК была единственным экземпляром такого вида, предоставленная украинской армии Испанией. К слову, испанскую технику в ходе воздушного налёта разрушил российский дрон-камикадзе "Ланцет".

Само неприятное происшествие для украинских сил ПВО случилось в районе населённого пункта Музыковка в Херсонской области.

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Источник фото: gagadget.com







В мировую сеть интернет уже просочилось то самое видео, на которой запечатлён акт совместной охоты разведывательного БПЛА и барражирующего боеприпаса.

На Украине не очень-то хорошую ситуацию для себя хотели представить, де, мол, Ланцет поразил не какой-то там всамделишный Skyguard, а простой муляж. Но факт двигающиеся антенны разрушает такие "аргументы".

И нельзя не отметить навык "Иксоводов": они подловили управляющих системы в нужное время - когда та перезаряжалась. Именно в этот момент пара Ланцетов атаковала сначала пункт управления установкой, а затем - и саму пусковую установку.

По сообщениям The Drive, российские операторы дронов выводят из строя самую ценную технику, важнее чем танки и БМП, и которую заменить практически нечем.