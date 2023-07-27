Сражение произошло в районе Времевского выступа

Украинская армия всеми силами пытается продвинуться в районе так называемого Времевского выступа на запорожской ЛБС. ТГ-канал "Военкоры Русской весны" выложил в открытый доступ поездку украинского танкиста, показавшего кадры от первого улица с потерями в тяжёлой технике ВСУ.

На представленных кадрах отчётливо видно, как менее удачливые украинские военнослужащие лишились части своей техники, оставленной догорать в негостеприимном поле. Большинство из пораженных машин столкнулись либо с высокоэффективным огнём российской артиллерии или подорвались на бесчисленных минных полях.

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Источник фото: google.com







Но для срезания Времевского выступа украинское командование не жалеет как собственно местные танки, так и дорогостоящую бронетехнику западного производства, такую как немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли".

Основной целью на текущий момент для ВСУ - это попытки занять населённый пункт Старомайорское.

По сообщениям российского МО, по итогам 26 июля в боях повреждено разрушено 22 танка, 10 БМП и одна ББМ армейской группировки ВСУ.

А тем временем появились свежие кадры боевой работы "Ланцетов" против немецких Leopard 2 рядом с Работино.