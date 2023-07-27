26 июля выпало до 46 миллиметров осадков

На один день российский мегаполис и по совместительству столица России превратилась в самое дождливое место в мире. Шутка ли, случившийся сегодня ливень установил новый рекорд по количеству выпавших осадков за 26 июля. Бывший рекорд, установленный в конце XIX века - 26 июля 1894 года, продержался практически 130 лет. Тогда выпало около 42,5 миллиметра осадков.

Новый же рекорд для 26 июля в Москве - это 46 миллиметров осадков. Именно столько выпало в Можайском районе, новом рекордсмене по такому показателю.

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Источник фото: lenta.ru







Но благодаря инженерно грамотной сконструированной так называемой "ливнёвке", библейского потопа в Москве не случилось: гигантский объем воды самотеком ушёл в гидротехническое сооружение.

И как заявили в пресс-службе города, москвичам стоит "обождать": сильные дожди продолжатся.

Но некоторых жителей столицы казалось бы такая непростая ситуация только обрадовала: так один находчивый москвич вместо автомобиля для передвижения по городским магистралям взял да поплыл в надувной лодке.







