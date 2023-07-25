После чего пожаловался на превосходство российских сил в радиоэлектронной борьбе с украинскими дронами

На Украине негодует и одновременно расплывается в комплиментарных замечаниях по поводу качественной работы российских сил радиоэлектронной борьбы представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Но между тем старший офицер не забывает по традиции пожаловаться: ведь из-за грамотной и эффективной работы российских операторов РЭБ украинское контрнаступление происходит в очень медленном темпе.





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Мобильная станция радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Источник фото: russian.rt.com







По словам полковника, ВС РФ далеко шагнули по уровню противодействия беспилотным аппаратам: российской стороне не нужно сбивать БПЛА - операторы просто принуждают его сесть, запуская протокол перехвата. И как считает Игнат, именно такие системы перехвата и подавления Украине нужно было развивать много раньше, а не думать об этом сейчас.

А между тем в Бундесвере высшие и старшие офицеры провал украинского контрнаступления видят "немного иначе": слабая подготовка командного состава ВСУ, низкая согласованность штурмовых групп и плохой темп наступления. Помимо этого уже по мнению британского аналитика, украинские генералы не смогли разработать качественный план самого контрнаступления.