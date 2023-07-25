Дальнейшая судьба "танкистов" неизвестна

В мировой сети интернет появился видеоролик на котором американская БМП Bradley, стоящая на вооружении украинской армии, наехала на российскую мину и подорвалась. Видео записано с башенной камеры гусеничной машины.

Разбирая ролик, можно предположить по длинной тени на поверхности земли, что действо происходило в утренние часы. В момент движения бронемашины между окопными грядами, одной из гусениц американский "Брэдли" наезжает на мину, после чего происходит подрыв. Что случилось дальше с экипажем БМП - неизвестно.

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Источник фото: overclockers.ru







Советская мина ТМ-62 относится к классу противотанковых боеприпасов, записавших на свой счёт большое количество бронемашин противника по ходу проведения российской спецоперации на Украине. Наряду с артиллерией и вертолётами ВКС РФ, именно минные большие "посевы" разрушили и вывели из строя значительное число техники НАТО, переданной на Украину, в том числе немецкие ОБТ "Леопард" и те самые "Брэдли".





Источник фото: Тг-канал "Лики войны"







Между тем информационное агентство Associated Press сообщило, что в ближайшее время в ВСУ будут поставлены 32 БТР Stryker.