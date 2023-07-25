Теперь будут призывать с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года

Переходного периода, необходимого для поэтапного повышения призывного возраста, как предполагалось ранее - не будет: призывной возраст будет повышен одномоментно. Именно такой законопроект собрались утвердить в российской Госдуме сегодня, когда возраст призыва на военную службу будет входить в диапазон 18-30 лет, начиная с 1 января следующего года.

Во вторник в ГД будет рассмотрен вопрос как раз об изменениях возраста призыва. В декабре прошлого года Сергей Шойгу сделал предложение о будущих призывах в армию, где начало войсковой службы должно начинаться с 21 года, а окончательный срок поднят до 30 лет призывника.

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Источник фото: rg.ru







Но в российском законодательном органе решили поступить иначе: будет повышена только верхняя планка призывного возраста, тем самым границы получения повестки на срочную службу раздвинутся на период с18 до 30 лет возраста потенциального призывника.

Как проинформировали в ГД, сделано этому потому, что большинство вероятных призывников хотят служить в ВС РФ именно с 18 лет, а не с 21 года.

До этого момента председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сделал обещание, что верхнюю планку призывного возраста будут подымать поэтапно.