Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
РИА Новости: Под Снигирёвкой ВСУ накапливают резервы для штурма Днепра
Но российская разведка уже в курсе

реклама

   В районе населённого пункта Снигирёвка, украинская армия сосредотачивает живую силу и военную технику для последующего броска через реку Днепр. О подозрительной активности украинских военнослужащих в Снигирёвском районе рассказал местный глава Юрий Барбашов.

   Как считает местный чиновник, усиленное движение украинских войсковых групп в районе города лишний раз подтверждает, что в Киеве планируют провести операцию по форсированию гидрологического объекта. Причём с каждым новым днём украинских войск в городе с числом жителей около 10 тыс. всё больше и больше. 

реклама


Источник фото: russian.rt.com


   Разумеется эта информация не ускользнула от внимания российской разведки, которая в курсе происходящего.

   Так же Барбашов сообщил, что во время майских активностей ВСУ по ним был нанесён бомбовый удар со стороны ВКС РС. По результатам атаки было поражено большое количество личного состава среди нескольких войсковых подразделений, располагавшихся в городе. Значительные потери заставили командование ВСУ воздержаться от нахождения в Снигирёвке на постоянной основе заметных групп войск.

   В издании Military Watch Magazine посчитали, что за 45 дней украинского контрнаступления ВСУ потеряли до 26 тыс. человек.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #снигирёвка
Источник: aif.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первого августа последние бойцы ЧВК Вагнер покинут ЛНР
Зеленский пообещал «ответ» на российские удары по «зерновой инфраструктуре»
MWM: За 45 дней ВСУ потеряли больше 26 тысяч военных с начала контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
18
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
3
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
3
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
5
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
14
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
7
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
1
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
7
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
4
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
10
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
6
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
2
Инсайдер поделился характеристиками Radeon RX 7900 GRE и опубликовал больше фото модели от SAPPHIRE
+

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
12
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
3
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
13
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
12
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
17
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
10

Сейчас обсуждают

An1
10:59
Радэоны невозможно продать это нелеквид Нвидиу всегда заберут , а эту нет да и слабей она.
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
KillerOK
10:57
Видимо новую партию кокса получил, вот и эффект от него другой:))
Зеленский неожиданно изменил цели контрнаступления и заявил о главной задаче по истощению армии РФ
От LoL до KeK один шаг
10:54
5500 за 6-7к и мамкой за 4. как говорится, зевон - выйди вон))
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
Алексей Корнев
10:52
Действительно какие-то британские учёные или жертвы ЕГЭ... Не знают о свойствах металлов, таких как поверхностное натяжение, да и в сплавах без примесей кристаллическая решетка всегда пытается выстрои...
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
DeathWish
10:52
Платишь ты за жадность держателя бренда, прежде всего, а какие причины он покупателям на уши навешивает - не важно. Себестоимость "ЛГБТ-подсветки" по-любому ничтожна. Вцелом Ваше возмущение поддержива...
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
KillerOK
10:49
Просто автор "немного" напутал по дальности. Оникс - до 300 км Оникс-М - до 800 км
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
Константин Бородаенко
10:48
Я тоже крикнул с этого 😂
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
Алексей Соколов
10:48
Разница в том,что отработав месяц на заводе за 500 баксов, ты этими деньгами оплатишь коммуналку, кредит и купишь колбасы. А здесь, потратив куеву кучу времени получишь то, что можно потратить только ...
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Дмитрий
10:47
Когда уже эта байда закончится то!?)))
Зеленский неожиданно изменил цели контрнаступления и заявил о главной задаче по истощению армии РФ
pica-pica
10:46
Нет никаких ТОСов. И Кинжалов нет, и Крымского моста. Это всё путинские мультики и декорации Мосфильма.
"Осторожно, горячо" - развеиваем популярные мифы о тяжёлых огнемётных системах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем