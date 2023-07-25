Но российская разведка уже в курсе

В районе населённого пункта Снигирёвка, украинская армия сосредотачивает живую силу и военную технику для последующего броска через реку Днепр. О подозрительной активности украинских военнослужащих в Снигирёвском районе рассказал местный глава Юрий Барбашов.

Как считает местный чиновник, усиленное движение украинских войсковых групп в районе города лишний раз подтверждает, что в Киеве планируют провести операцию по форсированию гидрологического объекта. Причём с каждым новым днём украинских войск в городе с числом жителей около 10 тыс. всё больше и больше.

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Источник фото: russian.rt.com







Разумеется эта информация не ускользнула от внимания российской разведки, которая в курсе происходящего.

Так же Барбашов сообщил, что во время майских активностей ВСУ по ним был нанесён бомбовый удар со стороны ВКС РС. По результатам атаки было поражено большое количество личного состава среди нескольких войсковых подразделений, располагавшихся в городе. Значительные потери заставили командование ВСУ воздержаться от нахождения в Снигирёвке на постоянной основе заметных групп войск.

В издании Military Watch Magazine посчитали, что за 45 дней украинского контрнаступления ВСУ потеряли до 26 тыс. человек.