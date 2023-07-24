Главный вопрос для ГУР - сколько таких ракет у ВКС РФ?

СВО продолжается, как и продолжается работа по усовершенствованию российских ракет, причём процесс этот чрезвычайно успешный. В этом уверена противостоящая сторона, где официальный представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что российские специалисты справились с задачей по улучшению разрушительной Х-22, сделав её ещё более опасной.

Поделившись подробностями, в украинском командовании посчитали, что Х-32 по многим параметрам превзошла Х-22, будучи официально принятой на вооружение в 2015 году. Новая старая ракета теперь не только летит дальше, но и значительно точней своей предшественницы.

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Источник фото: google.com





И в украинском Генштабе уже стали задаваться вопросом, сколько же российская оборонная промышленность смогла сделать таких ракет.

Так в ГУР провели небольшой ликбез по Х-32, которая способна пролететь 1000 километров с крейсерской скоростью до 4 500 км/ч.

Не добавляет радости ВСУ и данные о новых версиях противокорабельных "Ониксов", когда последние были использованы против военных целей, расположенных на территории Одессы.

Так в последней своей атаке по инфраструктуре, использованной для ударов по Крымскому мосту, ВКС РФ и ЧФ ВМС использовали пять видов различных ракет.