Белорусского президента с такой просьбой стали "напрягать" бойцы Оркестра

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным поделился своими переживаниями по поводу оставшихся в его стране "Музыкантов". К настоящему моменту операторы отряда стали "напрягать" главу Белоруссии. Смысл "напряжения" же стоит в том, что бойцы наряду с их командирами очень хотят "посетить с экскурсионными целями" Польшу. Бывалых инструкторов и просто полевых бойцов терзает невыразимое желание съездить на Запад. Но как дисциплинированные солдаты, они попросили разрешения на "туристическую экскурсию" у приютившей себя стороны.





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Источник фото: crimea.ria.ru





Так же Лукашенко раскрыл детали договоренностей по "музыкальному ансамблю имени Вагнера", которых он непременно обязался держать "в центре".

А между тем в соседнем государстве даже ещё не зная о желании вагнеровцев отправиться "в путешествие" в польский Жешув, уже начали незапланированную переброску своих войсковых бригад ближе к границе с Белоруссией. Как проинформировало польское оборонное ведомство, сделано это было якобы из-за совместных учений ЧВК "Вагнер" и армейских и иных силовых структур официального Минска.







