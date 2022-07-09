Пей Ю, соучредитель производителя смартфонов OnePlus, покинул компанию и основал новую технологическую компанию «Nothing», первый смартфон которой, Nothing Phone (1), будет презентован 12 июля.
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Судя по рендерам, Nothing Phone (1) будет доступен в черно-белом цвете, с несколькими версиями памяти и поддержкой расширения виртуальной памяти:
Версия 8 ГБ + 128 ГБ 469,99 евро
Версия 12 ГБ + 256 ГБ 549,99 евро
Что касается конфигурации смартфона, Nothing Phone (1) будет оснащен 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, поддерживать разблокировку отпечатком пальцев под экраном, оснащен процессором Snapdragon 778G+ и 12 ГБ памяти LPDDR5.
В Nothing Phone (1), как ожидается, будет использоваться 16-мегапиксельная передняя селфи-камера, а также 50-мегапиксельная задняя основная камера и 16-мегапиксельная вспомогательная камера, а дизайн задней панели довольно уникален.
Что касается времени автономной работы, Nothing Phone (1) имеет встроенную батарею емкостью 4500 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 5 Вт, а также может быть заряжен до 50% за 30 минут.
Также смартфон будет оснащен стереодинамиками с функцией Dolby Atmos, работает под управлением ОС Nothing на базе Android 12 , имеет толщину 7,55 мм и весит 199 граммов.