5 июля официально выпущен игровой смартфон Tencent ROG 6 серии, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1, матричным жидкостным охлаждением 6.0, ультразвуковыми клавишами AirTrigger, экраном Samsung Electronics Compete с частотой 165 Гц.

Объявлена и цена, обычная версия игрового смартфона Tencent ROG 6: 8 ГБ + 128 ГБ за 3999 юаней, 12 ГБ + 128 ГБ за 4499 юаней, 12 ГБ + 256 ГБ за 4999 юаней, 16 ГБ + 512 ГБ за 5799 юаней; игровой телефон Tencent ROG 6 Pro: 18 ГБ +512 ГБ по цене 7999 юаней.





Игровой смартфон Tencent ROG серии 6 оснащен новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц, благодаря чему процессор и графический процессор работают с большей эффективностью. Игровой смартфон Tencent ROG 6 оснащен оперативной памятью LPDDR5 объемом до 18 ГБ и ПЗУ UFS3.1 объемом до 512 ГБ. С точки зрения производительности, текущий балл достигает 1,12 миллиона. Это позволит игрокам насладиться наилучшим игровым процессом с максимально возможной частотой кадров.

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Что касается решений для охлаждения, Tencent ROG Gaming Phone 6 оснащен недавно разработанной архитектурой матричного жидкостного охлаждения 6.0, которая содержит 3300 мг охлаждающих материалов для эффективного охлаждения. Используется температурная пластины вакуумной камеры из суперсплава с двухсторонним рассеиванием тепла. С использованными при производстве полупроводниковыми охлаждающимися чипами, он может охлаждаться до 25°C. Это первый в мире полупроводниковый охлаждающий вентилятор, который может питаться от смартфона без дополнительных шнуров питания. Интеллектуальный ИИ с тремя скоростями работы соответствует различной интенсивности охлаждения.

Tencent ROG Gaming Phone 6 оснащен игровым экраном Samsung AMOLED, а также оснащен эксклюзивной калибровкой ROG со сверхвысокой частотой обновления 165 Гц и частотой дискретизации касания до 720 Гц, что позволяет точно определять сенсорные операции игрока.

Новый игровой смартфон Tencent ROG 6, произведенный на версии 5.0 игрового движка, который объединяет программное и аппаратное обеспечение, реализует интеллектуальное распознавание различных игровых сценариев и имеет эффективную и стабильную производительность. С помощью динамической настройки SOLAR CORE он может использоваться при запуске игры.