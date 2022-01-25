Pixel Notepad ожидается по цене 1399 долларов, что дешевле Galaxy Z Fold

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Pixel 6 и Pixel 6 Pro в настоящее время являются самыми популярными смартфонами на Android. Несмотря на множество проблем, новые смартфоны все лучше, а их чипсет Tensor, похоже, готов полностью изменить форм-фактор до складного. Складное устройство не раз всплывало в новостях под разными кодовыми названиями. Теперь стало известно, что это складной планшет Google, который, как ожидается, будет выпущен как Pixel Notepad.

Согласно источнику 9to5Google.com, устройство поступит в продажу за 1399 долларов. Это сделало бы его самым дорогим устройством Pixel, который мы знаем на сегодняшний день, и на 300 долларов дороже, чем самая дорогая версия Pixel 6 Pro на 512Гб. Это серьезно пошатнет другие складные устройства, такие как Samsung Galaxy Z Fold, который поступил в продажу за 1799 долларов.

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В предыдущих сообщениях от 9to5Google.com говорилось, что телефон, который предположительно будет выпущен к концу года, будет иметь тот же набор микросхем Google Tensor, что и в линейке Pixel 6, и более консервативную настройку камеры, в которой используется датчик Sony IMX363 — используемый от Pixel 3 вплоть до Pixel 5a — вместо 50-мегапиксельной камеры Samsung GN1. Он также будет иметь форм-фактор, более похожий на Oppo Find N , чем на Galaxy Z Fold3, с более коротким и широким внутренним дисплеем.