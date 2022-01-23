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Google Диск будет выдавать большое желтое предупреждение при открытии потенциально опасных файлов
В прошлом году во время компания Google объявила, что будет предпринимать шаги для защиты пользователей от вредоносного контента и файлов.
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В прошлом году во время компания Google объявила, что будет предпринимать шаги для защиты пользователей от вредоносного контента и файлов. Обеспечение безопасности в Интернете сегодня важнее, чем когда-либо, и Google Диск, в частности, содержит довольно большое количество подозрительного контента и вредоносных программ. Чтобы помочь пользователям точно определить, с какими файлами вы имеете дело, Google запустила новую функцию, которая будет предупреждать вас о подозрительных файлах.

При открытии файла на Google Диске, будь то изображение, документ или вообще любой файл, служба определит и сообщит вам, если с ним что-то не так. Если это подозрительный файл, сверху появится желтое предупреждение. Это незначительное изменение, но оно может оказаться очень полезным.

Предупреждения такого типа уже были в таких сервисах, как Google Docs, но не менее важно видеть их на Диске. В конце концов, использование Диска в качестве облака для размещения и обмена файлами выросло. И, как мы уже говорили ранее, вредоносные программы часто размещаются на Диске, как и в других сервисах хостинга, таких как Dropbox или MEGA. Скорее всего, это не решит ситуацию, и, если честно, вряд ли что-то решит — вредоносное ПО всегда будет актуально, пока мы все еще используем компьютеры.

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В настоящее время эта функция разрабатывается, но может пройти некоторое время, прежде чем она появится у всех, поскольку это постепенное внедрение, которое будет происходить в течение следующих 15 дней. 

#google #диск
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