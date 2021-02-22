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В этой серии появился еще один абсолютно новый участник, абсолютно новый Redmi Note 9T 5G. И это самый ярый конкурент POCO X3. Но самое странное, что смартфон то действительно хороший и если бы он появился на рынке немного раньше, то имел бы все шансы собрать неплохие продажи, так как уже на походе новенький Redmi Note 10.

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В плане дизайна Redmi Note 9T 5G это конечно же самый типичный бюджетник, тут уж ни дать ни взять. Сейчас в моду стремительно возвращается пластиковый корпус и я нельзя сказать, что кого то особо радует такая тенденция, но видимо нам придется принять это как состоявшийся факт. Корпус смартфона представлен в двух цветах пурпурном и сером.

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Маркетологи Samsung уже давно объяснили, что пластик не царапается, не разбивается при падении и теплоотвод у него гораздо лучше. Правда маркетологи предпочитают не упоминать, что стекло выглядит лучше, ощущается приятнее и по себестоимости просто дороже, а поэтому на пластиковых корпусах компании смогут зарабатывать больше денег, ну вот просто забыли сказать - с кем не бывает.

Но в отличие от Samsung у компании Xiaomi есть хорошее оправдание, в комплекте с их смартфонами всегда можно найти специальный силиконовый чехол.

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Как уже было сказано в начале Redmi Note 9T 5G - это мощный конкурент POCO X3. При этом у Redmi Note 9Т есть одно серьезное преимущество и один не менее весомый недостаток. Начнем с плохого, дисплей тут самый обычный у него нет поддержки повышенной частоты обновлений и на мой взгляд это очень большой минус. При этом технические характеристики просто отличные:

Экран: 6,53", Full HD+, IPS

Чипсет: Dimensity 800U

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Камера: 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп

ОЗУ: 4 Гб

ПЗУ: 64/128 Гб

Аккумулятор: 5000 мАч

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Зарядка: 18 Вт

Для понимания, процессор Dimensity 800U не просто лучше чем Snapdragon 732 у POCO X3, он опережает его по всем показателям. Еще один немало важный аспект состоит в том, что Redmi Note 9Т по сравнению с POCO X3 тоньше и легче, но все равно при этом остается огромным смартфоном, нужно же было куда-то встроить аккумулятор на 5000 мАч. При этом что Redmi Note 9Т это самый первый смартфон Redmi, который получил сразу 2 мультимедийных динамика на противоположных гранях корпуса. А еще 9T получил довольно качественный вибромоторчик, что здорово влияет на общее впечатление от пользования. Но еще сильнее на впечатление влияет прошивка, при пользовании смартфоном вы не словите ни одного глюка, вылета или ошибки.

Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани, так же как и у POCO X3. И либо в этот раз я очень удачно зарегистрировал свой палец, либо это лучший сканер, который я видел. Обычно сканеру не уделяется много внимания, но здесь он работает просто идеально. Он просто моментально т безошибочно распознает палец, даже когда касаешься самым краешком пальца.





По времени автономной работы тоже полный порядок, ну еще бы с аккумулятором на 5000 мАч, правда вот быстрая зарядка всего на 18 Вт вместо 33 Вт у POCO X3, по нынешним меркам это даже как то стыдно, хотя если вы ставите смартфон на зарядку на ночь, то с этим не будет никаких проблем, главное, что полного заряда всегда хватает на один день.

Кроме того Redmi Note 9Т получил тройной лоток, 2 сим-карты + micro SD, NFC конечно же имеется, кстати на верхней грани смартфона можно найти ИК-порт для управления техникой.

Что касается камер, то POCO X3 немного выигрывает у Redmi Note 9T по детализации и цветопередаче, при этом при видеосъемке у 9T нет явной электронной стабилизации изображения как у POCO X3.