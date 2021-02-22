Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором

Кто точно помнит сколько смартфонов в линейке Redmi Note 9?
[ ] для раздела Блоги
2
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В этой серии появился еще один абсолютно новый участник, абсолютно новый Redmi Note 9T 5G. И это самый ярый конкурент POCO X3. Но самое странное, что смартфон то действительно хороший и если бы он появился на рынке немного раньше, то имел бы все шансы собрать неплохие продажи, так как уже на походе новенький Redmi Note 10.

реклама

В плане дизайна Redmi Note 9T 5G это конечно же самый типичный бюджетник, тут уж ни дать ни взять. Сейчас в моду стремительно возвращается пластиковый корпус и я нельзя сказать, что кого то особо радует такая тенденция, но видимо нам придется принять это как состоявшийся факт. Корпус смартфона представлен в двух цветах пурпурном и сером.

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Маркетологи Samsung уже давно объяснили, что пластик не царапается, не разбивается при падении и теплоотвод у него гораздо лучше. Правда маркетологи предпочитают не упоминать, что стекло выглядит лучше, ощущается приятнее и по себестоимости просто дороже, а поэтому на пластиковых корпусах компании смогут зарабатывать больше денег, ну вот просто забыли сказать - с кем не бывает.

Но в отличие от Samsung у компании Xiaomi есть хорошее оправдание, в комплекте с их смартфонами всегда можно найти специальный силиконовый чехол.

реклама

Как уже было сказано в начале Redmi Note 9T 5G - это мощный конкурент POCO X3. При этом у Redmi Note 9Т есть одно серьезное преимущество и один не менее весомый недостаток. Начнем с плохого, дисплей тут самый обычный у него нет поддержки повышенной частоты обновлений и на мой взгляд это очень большой минус. При этом технические характеристики просто отличные:

Экран: 6,53", Full HD+, IPS

Чипсет: Dimensity 800U

реклама

Камера: 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп

ОЗУ: 4 Гб

ПЗУ: 64/128 Гб

Аккумулятор: 5000 мАч

реклама

Зарядка: 18 Вт

Для понимания, процессор Dimensity 800U не просто лучше чем Snapdragon 732 у POCO X3, он опережает его по всем показателям. Еще один немало важный аспект состоит в том, что Redmi Note 9Т по сравнению с POCO X3 тоньше и легче, но все равно при этом остается огромным смартфоном, нужно же было куда-то встроить аккумулятор на 5000 мАч. При этом что Redmi Note 9Т это самый первый смартфон Redmi, который получил сразу 2 мультимедийных динамика на противоположных гранях корпуса. А еще 9T получил довольно качественный вибромоторчик, что здорово влияет на общее впечатление от пользования. Но еще сильнее на впечатление влияет прошивка, при пользовании смартфоном вы не словите ни одного глюка, вылета или ошибки.

Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани, так же как и у POCO X3. И либо в этот раз я очень удачно зарегистрировал свой палец, либо это лучший сканер, который я видел. Обычно сканеру не уделяется много внимания, но здесь он работает просто идеально. Он просто моментально т безошибочно распознает палец, даже когда касаешься самым краешком пальца.


По времени автономной работы тоже полный порядок, ну еще бы с аккумулятором на 5000 мАч, правда вот быстрая зарядка всего на 18 Вт вместо 33 Вт у POCO X3, по нынешним меркам это даже как то стыдно, хотя если вы ставите смартфон на зарядку на ночь, то с этим не будет никаких проблем, главное, что полного заряда всегда хватает на один день.

Кроме того Redmi Note 9Т получил тройной лоток, 2 сим-карты + micro SD, NFC конечно же имеется, кстати на верхней грани смартфона можно найти ИК-порт для управления техникой.

Что касается камер, то POCO X3 немного выигрывает у Redmi Note 9T по детализации и цветопередаче, при этом при видеосъемке у 9T нет явной электронной стабилизации изображения как у POCO X3. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

смартфоны обзор xiaomi гаджеты подборки новинки redmi note 10 poco x3 redmi note 9t бюджетник
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
12
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
24
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
14

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 24
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 204
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
192
Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
15
Рост курса Ravencoin сделал устаревшую GTX 1050Ti прибыльной в майнинге - цены взлетели до 20000 руб
60
Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
23
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 и другие 20 смартфонов Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
6
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
68
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
17
Энтузиаст создаёт несуществующие видеокарты NVIDIA и продаёт их на eBay
2
МВД совершило рекордную закупку техники для взлома смартфонов и чтения переписок
25
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
109
Энтузиаст разобрал видеокарту GeForce RTX 3060, продемонстрировав графический чип GA106-300
18
8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – самый быстрый игровой процессор со скидкой 23%
44
Появились первые тесты портативной игровой консоли AYA Neo на базе AMD Ryzen
27
Процессоры Ryzen 5 1600X, 2600X, 3600X и 5600X сравнили в играх
70
Ограничение GeForce RTX 3060 в добыче Ethereum не помогает — найдены новые доходные алгоритмы
28
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
38
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
110
Майнеры уже получили первые GeForce RTX 3060 – до геймеров видеокарта может не добраться
138
Остановка фабрик Samsung в США окажет эффект и на стоимость SSD накопителей
49
AMD Ryzen 7 5800 в составе игрового ПК Alienware Aurora оказался на $120 дешевле Ryzen 7 5800X
15

Популярные статьи

Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
75
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
27
Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
43
Обзор смартфона BQ Aurora 6430L
6
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
12
Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
24
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
11
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже

Сейчас обсуждают

Толик Смирнов
15:29
как они через суд опустят до уровня банкрота? О_о ты чего несёшь то)) Игроделы будут делать на приставки и не парится на счёт рынка пк.
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
DeMoKPaT
15:28
Отмени загрузку с усб, в разделе боот в бивасе. Или поставь уже на тел вторую копию винды и все наладится. Не, лучше зайди в уфи, и переназнач загрузочный раздел на флэшьку телефона, получится чтото ...
AMD признала наличие проблем с USB на материнских платах на чипсетах X570 и B550
Константин Дятлов
15:27
я помню 6 ядер интел 1000 евро стоили... о каких 8/16 речь, они стоили 1800 в то время... Это уже с выходом зен 8/16 пошли за 1000
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
Альберт Хромов
15:26
В России это полностью бесполезно с такой стоимостью интернета. Это явно не для среднеобеспеченного быдла
Как тебе такое: Европа попытается создать альтернативу Starlink
AMG_Squad
15:25
Хотелось бы в это верить, уже вторая волна глобального дефецита идёт, хоть какие то подвижки есть, думаю топ менеджмент учтёт подобную ситуацию в будущем.
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
Anton Dust
15:24
Думаю что от твоего решения всё только в выигрыше)
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
DeMoKPaT
15:24
Втихую поставлю племяннику у него интел, пусть попарится, форумы покурит на тему "чёзафигня"
AMD признала наличие проблем с USB на материнских платах на чипсетах X570 и B550
Дмитрий Половников
15:24
10400 можно будет поменять на какой-нибудь 11600К, в чем проблема?
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
avc119
15:24
Лежит на полке GTX 980, держу на всякий как запасную к 2070s, ну даже не знаю, жалко ее отдавать на авито, даже по нынешним ценам.
Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
GeodE
15:22
Ага, или например с визой или мастеркард - они расходуют энергии на поддержание своей инфраструктуры в хренову тучу раз больше всей крипты вместе взятой, но это никого не парит
Симпатии к биткоину и забота об экологии плохо соседствуют в репутации Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем