Газеты и журналы вернутся на полки магазинов

Минпромторг России призвал торговые сети вернуть в свои магазины газеты и журналы. Ведомство дало сетям месяц на проработку вопроса реализации печатной продукции. В случае непослушания, Минпромторг грозит принятием мер в виде нормативного регулирования. Об этом сообщил Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли.

реклама

Под руководством Виктора Евтухова прошло совещание, посвященное продаже газет и журналов в торговых сетях. Он подчеркнул, что для обеспечения доступа россиян к отечественной прессе, торговцам следует наладить сотрудничество с российскими издательствами и вернуть в продажу периодическую печатную продукцию.

Мы знаем, что распространение печатной продукции уже организовано, поэтому любые оправдания со стороны торговых представителей о том, что пресса не должна продаваться в розничных магазинах, неприемлемы», - заявил Виктор Евтухов.

По его словам, некоторые торговые сети уже продают газеты и журналы, но их объемы и присутствие на рынке можно и нужно увеличивать. При этом он призвал все торговые сети сотрудничать с медиакомпаниями и в течение месяца установить контакты и проработать вопрос продажи газет и журналов в супермаркетах. В противном случае, Минпромторг будет вынуждено регулировать этот сектор законодательно и закрепить за прессой место на полках магазинов.