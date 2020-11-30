По официальным тестам RTX 3060 Ti быстрее RTX 2080 SUPER при стоимости $400
Обновлены официальные таблицы тестов OpenCL в Geekbench с готовящейся к выпуску модели графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition с процессором Ampere GA104. NVIDIA официально заявляет, что RX 3060 Ti будет быстрее, чем GeForce RTX 2080 SUPER, что отражено в просочившихся тестах 3DMark TimeSpy и Firestrike. На прошлой неделе уже публикованы результаты тестов Geekbench для видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti. Новая диаграмма создана, как минимум для 5 независимых прогонов.
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Пока команда Geekbench еще не обновила свои диаграммы CUDA и Vulkan, поэтому для сравнения имеется только диаграмма OpenCL. Согласно данным, видеокарта AMD Radeon RX 6800 с графическим процессором Navi 21 XL и 60 вычислительными блоками на 0,6% быстрее видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti. Это значение находится в пределах погрешности и изменится, когда больше обозревателей и клиентов получат в руки новую видеокарту.
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Обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition будут опубликованы завтра, а обзоры пользовательских моделей - днем позже. Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti будет официально представлен в тот же день 2 декабря по цене 400 долларов.
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