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Новые нереференсные видеокарты GeForce RTX 3060 Ti с запуском 2 декабря и RTX 3070 появились в сети

Новые модели GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 представлены в магазинах Amazon, Scan, XtremeMedia и Dateks
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Новые нереференсные модели видеокарт GeForce RTX 3060 Ti появились в сети, а некоторые продавцы даже представили карты для предварительного заказа. Модель GeForce RTX 3070 также получила новые нереференсные варианты.

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Несколько розничных продавцов разместили в интернет-магазинах NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в различных вариантах. Amazon UK, Scan UK, XtremeMedia (Испания) и Dateks (Латвия) перечислили различные модели с ценами, которые являются предварительными и не отражают официальную рекомендованную розничную цену установленную NVIDIA. Цены также включают внушительный НДС, поэтому в пересчете на доллары они будут дороже. Ниже представлены модели и их цены:

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Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE - €539

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC - €525

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Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC - €559

Gigabyte RTX 3060 Ti AORUS Master - €593

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Inno3D RTX 3060 Ti Twin X2 OC - €503

Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 - €530

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ZOTAC RTX 3060 Ti Twin Edge - €569

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle предлагается в моделях со стандартным и заводским разгоном. Варианты Eagle RTX 3060 Ti оснащены охлаждением с 2-мя вентиляторами и размещением в двух слотах. Карты имеют компактный дизайн с алюминиевым радиатором, несколькими медными тепловыми трубками и прямым контактом с графическим процессором. Мощность TGP для обеих карт - 200 Вт.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC поставляется с более совершенным дизайном с 3-мя вентиляторами и размещением на 2,5 слота. Карта имеет массивный корпус, который выходит за пределы печатной платы и имеет вентиляционные отверстия на задней панели. Выходы для дисплеев на всех трех картах включают два порта HDMI и два порта DisplayPort.

Gigabyte также представляет вариант RTX 3060 Ti AORUS Master с размещением на 2,5 слота. Карта имеет мощность TGP 200 Вт и питается от одного 8-контактного разъема. RTX 3060 Ti AORUS Master поставляется с тремя вентиляторами, светодиодами RGB с обеих сторон корпуса, а также с тройной конфигурацией выходов HDMI и DisplayPort. AORUS Master будет самым дорогой моделью в линейке Gigabyte RTX 3060 Ti.

В дополнение к этому, MSI представила EEC большой список кастомных карт GeForce RTX 3060 Ti, которые были замечены пользователем Komachi_Ensaka на Videocardz. Список видеокарт MSI RTX 3060 Ti представлен следующими моделями:

RTX 3060 Ti TWIN FAN OC

RTX 3060 Ti TWIN FAN

RTX 3060 Ti GAMING X

RTX 3060 Ti GAMING

RTX 3060 Ti VENTUS 3X V1

RTX 3060 Ti VENTUS 3X OCV1

RTX 3060 Ti VENTUS 3X

RTX 3060 Ti VENTUS 2X V1

RTX 3060 Ti VENTUS 2X OCV1

NVIDIA RTX 3060 Ti планируется запустить 2 декабря, которые будут доступны в нескольких нереференсных вариантах при запуске.

В дополнение к кастомным моделям RTX 3060 Ti добавятся новые варианты RTX 3070. MSI предложила RTX 3070 Twin Fan в бюджетном варианте, которая оснащена стандартным кулером на два слота и 2-мя вентиляторами с матовым черным корпусом и прочной задней панелью. RTX 3070 Twin Fan питается от разъемов 8 + 6 контактов и поставляется с заводским разгоном до 1740 МГц (Boost).

Некоторые особенности RTX 3070 Twin Fan от MSI:

Boost Clock/Memory Speed - 1740 МГц или 14 Гбит/с

8 ГБ GDDR6

DisplayPort x 3/HDMI x 1

Тепловой дизайн с 2-мя вентиляторами:

Двойные вентиляторы покрывают большую площадь радиатора, чтобы отводить тепло более эффективно.

Толщина медных тепловых трубок до 6 мм для максимального передачи тепла от поверхности платы основания и лучшего охлаждения.

Утилита разгона Afterburner:

Поддерживает настройки с несколькими GPU.

OC Scanner: автоматическая функция находит самые стабильные настройки разгона.

Экранное меню: предоставляет информацию о производительности вашей системы в реальном времени.

Predator: запись видео в игре.

С моделями других производителей нереференсных видеокарт GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 можно познакомится на следующей странице.

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Сергей Моськин
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enot52rus
11:40
к нг её уже релизнут и будет она у нас стоить +-420$, но тебе безмозглому этого не понять
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