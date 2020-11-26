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Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320

Поддержка AMD Ryzen 5000 Zen 3 и Smart Access Memory для материнских плат X470 и B450 только через неофициальный BIOS
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В Интернете много разговоров о поддержке AMD Ryzen 5000 Zen 3 для настольных ПК и технологии Smart Access Memory (SAM) на платах X470 и B450. Некоторые поставщики плат уже включают раннюю поддержку новейших Ryzen 5000 на платах с чипсетами 400 серии, а другие готовятся добавить поддержку SAM на эти платы, но официальная прошивка выйдет только в январе.

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На данный момент только платы на основе чипсетов AMD серии X570 и B550 имеют официальный BIOS для Ryzen 5000 и технологии SAM. Предварительную версию BIOS, которую выпустили производители плат основана на более старой прошивке AGESA, а не на официальной прошивке.

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ASRock первой выпустила (неофициальную) BIOS для AMD Ryzen 5000 и линейки плат с B450. Соответствующие BIOS можно найти на сайте ASRock для каждой платы, которые можно скачать здесь. BIOS ASRock основан на прошивке AGESA 1.1.0.0 и не имеет полной поддержки AMD Ryzen 5000, как официальная версия, которая будет выпущена позже.

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Gigabyte также выпустила неофициальный BIOS основанный на прошивке AGESA 1.1.0.0 для своей линейки с B450 для каждой платы. ASUS выпустила неофициальный BIOS для плат с X470 и B450 основанный на прошивке AGESA 1.1.8.0. Новая версия BIOS AGESA 1.1.9.0 разрабатывается и предположительно будет известна как 1.2.0.0.

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В настоящее время для AMD Ryzen 5000 выпущены следующие версии BIOS:

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ASRock - неофициальный BIOS на основе прошивки AGESA 1.1.0.0 (только B450)

Gigabyte - неофициальный BIOS на основе прошивки AGESA 1.1.0.0 (X470 и B450)

ASUS - неофициальный BIOS на основе прошивки AGESA 1.1.8.0 (X470 и B450)

MSI - официальный BIOS на основе будущей прошивки AGESA (ожидается в январе 2021 г.)

С другой стороны, есть несколько поставщиков плат, которые планируют неофициальную поддержку BIOS для материнских плат серии X370 и A320, а некоторые производители плат подтвердили, что они очень заинтересованы в добавлении поддержки AMD Ryzen 5000 даже на более старые платы.

Производители плат также добавляют в неофициальную BIOS поддержку технологии AMD SAM. ASRock уже сделала это и включила эту функцию в BIOS, что было подтверждено немецким пользователем RawiioliExtras, которому удалось запустить работу SAM на своей материнской плате ASRock B450 Steel Legend, демонстрацию этого можно увидеть ниже:

Кроме этого, AMD официально заявила, что Smart Access Memory полностью раскрывает свой потенциал через протокол интерфейса PCIe Gen 4, однако позже в соответствии со стандартом PCI-SIG для SAM также может использоваться шина PCIe Gen 3. MSI, Gigabyte и ASUS также планируют добавить поддержку технологии AMD SAM в свою линейку 400-й серии с выходом новой версии BIOS.

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Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
Asmodeus
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Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
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