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Игровые видеокарты серии AMD Radeon RX 6800 XT и RX 6800 наконец-то получают долгожданные нереференсные варианты видеокарт. Каждый крупный партнер AMD имеет собственные линейки видеокарт на базе графического процессора Big Navi с улучшенным охлаждением и стильным дизайном.

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Есть множество нестандартных дизайнов AMD Radeon RX 6800 XT и RX 6800, каждая модель имеет минимум два варианта каждой видеокарты с нереференсными печатными платами, заводским разгоном и гораздо более мощными решениями для охлаждения, чем эталонные модели. 25.11.2020 все кастомные модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800 распроданы в крупных розничных магазинах.

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Нереференсные видеокарты серии ASUS Radeon RX 6800 предлагаются с вариантами от воздушного до жидкостного охлаждения. ASUS также первой представила вариант с жидкостным охлаждением для графических процессоров AMD RDNA 2, которые используются в видеокартах Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Наиболее примечательной моделью является вариант системы жидкостного охлаждения (LC) с замкнутым контуром.

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ASUS ROG STRIX LC Radeon RX 6800 XT - это полностью оснащенная система с жидкостным охлаждением, в которой используется печатная плата ROG STRIX Radeon RX 6800 XT, но сочетается с мощностью жидкостного охлаждения, который оснащен 240-миллиметровым радиатором с переплетеными трубками и специальной моделью насоса, которая была разработана специально для графического процессора Navi 21 "RDNA 2".

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Корпус ASUS Radeon RX 6800 XT выполнен с дисплеем AURA SYNC RGB-подсветкой, футуристическим дизайном и оснащен вентилятором, который продувает воздух через корпус видеокарты. Видеокарты Radeon RX 6800 XT будут питаться от стандартной конфигурации с двумя 8-контактными разъемами, будет обеспечивать повышение тактовой частоты до 2360 МГц и стоить около 900 долларов при запуске.

Для стандартной видеокарты ROG STRIX Radeon RX 6800 с воздушным охлаждением ASUS выбрала дизайн, который аналогичен графическим картам серии ROG STRIX GeForce RTX 30. Radeon RX 6800 оснащена 3-мя вентиляторами с 13 лопастями и массивным радиатором, имеет толщину на 2,9 слота. Обзор моделей других производителей видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и RX 6800 доступен на странице по этой ссылке.