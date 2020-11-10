Недорогая видеокарта NVIDIA RTX 3050 Ampere с TGP всего 90 вт - спецификации RTX 30 от VideoCardz
Kopite7kimi сообщает новую информацию о серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30. Ранее он опубликовал предварительные спецификации видеокарт RTX 3060 и RTX 3050 Ti, которые будут оснащены графическим процессором GA106 и должны дебютировать в начале следующего года.
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Последняя информация касается модели видеокарты GeForce RTX 3050 (без Ti) в серии RTX 30. Ожидается, что RTX 3050 будет оснащена графическим процессором GA107-300 с 2304 ядрами CUDA и показывает значительное увеличение по сравнению с GeForce RTX 1650 (896 CUDA) и GTX 1650 SUPER (1280 CUDA). Конфигурация памяти RTX 3050 в настоящее время неизвестна, но графические процессоры серии 107 обычно предлагаются со 128-битной шиной памяти, поэтому следует ожидать 4 ГБ памяти GDDR6.
Графический процессор NVIDIA GA106 будет конкурировать с AMD Navi 22, которые также должны дебютировать в начале следующего года. Первые видеокарты серии AMD Radeon RX 6700 с процессором Navi 22 получат до 40 CUs и 192-битную шину памяти, а RX 6700 XT может иметь такое же количество ядер, как и в RX 5700 XT с 40 CUs (2560 SPs). Однако, в отличие от Navi 10 графический процессор Navi 22 будет иметь 192-битную шину памяти.
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Ожидается, что NVIDIA выпустит модель видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в декабре, а модели RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050 в начале следующего года (январь и февраль).
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