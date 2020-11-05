Недорогие видеокарты NVIDIA RTX 3060 и RTX 3050 Ti получат GPU Ampere GA106 c 3840 и 3584 ядрами
Инсайдер Kopite7kimi сообщил о предполагаемых спецификациях видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 Ti со стоимостью менее 300 долларов, которые будут оснащены графическим процессором Ampere GA106. GPU GA106 - это чип среднего уровня для массовых видеокарт и на рынке ожидается несколько конфигураций этого чипа для каждой конкретной дискретной карты.
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NVIDIA GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti заменят существующие видеокарты серий RTX 2060 и GTX 1660 Ti/SUPER. NVIDIA GeForce RTX 3060 будет оснащаться графическим процессором GA106 и 30 SM, что соответствует 3840 ядрам CUDA, а GeForce RTX 3050 Ti будет оснащаться графическим процессором GA106 и 28 SM, что соответствует 3584 ядрам CUDA.
Скорее всего RTX 3060 и RTX 3050 Ti будут иметь 192-битный интерфейс шины, а также 6 ГБ памяти GDDR6, но пока неизвестно будет ли RTX 3050 Ti иметь такой же интерфейс или получит урезанный интерфейс шины 160 бит с 5 ГБ памяти или 128 бит с 4 ГБ.
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Ранее NVIDIA уже выпустила видеокарту GeForce GTX 1060 с объемом памяти 5 ГБ и интерфейсом 160-битной шины и тестировался вариант карты RTX 2060 с 5 ГБ памяти. RTX 3050 Ti также будет первой видеокартой 50 серии в линейке RTX, которая получит трассировку лучей в игровом сегменте. Также ожидается модель видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050.
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