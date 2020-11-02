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Процессор AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 Vermeer с TDP 65 Вт обходит Intel i5-10600K с TDP 125 Вт на 42%

AMD Ryzen 5 5600X на 42% быстрее в многопоточности и на 25% в одноядерной производительности Intel Core i5-10600K в тесте Cinebench R15
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 Vermeer нового поколения для настольных ПК был протестирован в тесте Cinebench R15. Результаты теста были опубликованы TUM_APISAK в Twitter и показывают многопоточную производительность основного 6-ядерного процессора AMD, который запускается на этой неделе.

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Тест показывает, что AMD Ryzen 5 5600X с разогнанной частотой 4,7 ГГц на всех 6 ядрах набрал 2040 баллов в многопоточности и 258 баллов в однопоточных тестах. На тестовой платформе использовалась память DDR4 с частотой 3200 МГц с таймингом CL14 с напряжением 1,256 В на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII HERO.

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Для сравнения чип Intel Core i5-10600K набирает 1428 баллов в многопоточном и 206 баллов в однопоточном тестах. AMD Ryzen 7 3700X набрал 2112 баллов в многопоточном тесте и 204 балла в однопоточном. Intel Core i7-10700K набрал 2005 баллов в многопоточности и 217 баллов в одноядерных тестах. Между тем AMD Ryzen 5 3600X набрал 1639 баллов в многоядерных и 210 баллов в одноядерных тестах.

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На основе этих результатов тестов AMD Ryzen 5 5600X на 42% быстрее в многопоточности и на 25% быстрее в одноядерной производительности, чем Intel Core i5-10600K, который работает на более высоких тактовых частотах и с более высоким TDP 125 Вт по сравнению с TDP 65 Вт Ryzen 5. AMD Ryzen 5 5600X также на 25% быстрее в многопоточности, на 22% быстрее в одноядерных тестах по сравнению со своим предшественником Ryzen 5 3600XT и быстрее, чем 8-ядерный Intel Core i7-10700K. AMD Ryzen 5 5600X был разогнан до 6,12 ГГц при охлаждении LN2 известным мастером разгона Lucky_Noob. Проверка была отправлена и перехвачена TUM_APISAK. Также, AMD Ryzen 5 5600X оказался быстрее, чем вся линейка Intel 10-го поколения в однопоточном тесте Passmark. Это просто превосходная производительность для чипа за 300 долларов с 6 ядрами и 12 потоками.

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AMD Ryzen 5 5600X - позиционируется как лучший 6-ядерный 12-поточный процессор на рынке для геймеров с базовой частотой 3,7 ГГц и частотой в ускоренном режиме 4,6 ГГц. Чип имеет в общей сложности 36 МБ кэш-памяти и TDP 65 Вт.

AMD Ryzen 5 5600X вместе с остальными тремя процессорами Zen 3 для настольных ПК планируется запустить 5 ноября. Первоначально процессоры будут совместимы с материнскими платами серии 500 (X570/B550), а к январю 2021 года планируется поддержка материнских плат серии 400.

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