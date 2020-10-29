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Официально о Intel Rocket Lake на Cypress Cove - двойной IPC в сравнении со Skylake

Intel Rocket Lake выпустят в первом квартале 2021 года с Cypress Cove, PCIe 4.0 и двузначным увеличением IPC
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Intel решила раскрыть дополнительные сведения о будущих процессорах Rocket Lake и одной из главных деталей заключается в том, что в них используются ядра Cypress Cove, которые основаны на Ice Lake, а не Willow Cove. Процессоры Intel Rocket Lake будут иметь до 8 ядер и на 50% более мощной встроенной графики.

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Rocket Lake-S основан на 14-нм техпроцессе, но в отличие от старых поколений он будет иметь обновленную архитектуру на основе Sunny Cove (Ice Lake), которая называется Cypress Cove. Также в Rocket Lake добавлена поддержка интерфейса PCIe 4.0 и графика Intel Xe 12 поколения.

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Просочившиеся тесты Rocket Lake показывают, что он сможет повысить частоту до 5,0 ГГц благодаря усовершенствованному узлу. Также, Rocket Lake S будет иметь 20 линий PCIe 4.0 на базе ЦП (на 4 больше, чем в прошлом поколении), что сделает его первой основной архитектурой Intel, поддерживающей стандарт PCIe 4.0.

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В нем реализованы новые функции Deep Learning Boost и поддержка VNNI, которые должны значительно ускорить рабочие процессы с AI. Он также оснащен новым стандартом USB 3.2 Gen 2x2 для увеличения скорости USB и имеет графический iGPU Intel Xe 12-го поколения. Xe Graphics представляет поддержку высокопроизводительных видеодекодеров - 4:4:4 HEVC и VP9 с возможностью отображения разрешения до 3-x 4k60. Встроенный контроллер памяти теперь поддерживает частоту DDR4 до 3200 МГц без разгона.

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Однако тот факт, что Rocket Lake основан на Cypress Cove вместо Willow Cove означает, что не будет прироста IPC 25%+, который ожидался. Тактовая частота ускорения 5,0 ГГц в сочетании с новой архитектурой должна предложить наилучшую комбинацию для повышения производительности процессоров Intel.

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Полный пресс-релиз представлен ниже:

В начале этого года Intel сделала настольные ПК еще лучше с помощью процессоров Intel Core серии S 10-го поколения и в первую очередь с Intel Core i9-10900K. В первом квартале 2021 года настольные процессоры Intel Core серии S 11-го поколения с названием Rocket Lake-S обеспечат геймерам и энтузиастам ПК еще большую производительность. Rocket Lake - это архитектура разработанная для увеличения производительности настольных ПК, использует преимущества изменений микроархитектуры и усовершенствований IPC для обеспечения улучшенной базовой производительности, от поколения к поколению.

Процессоры Intel Core серии S 11-го поколения для настольных ПК представят новую архитектуру настольных ПК под названием Cypress Cove, которая предназначена для повышения эффективности аппаратного и программного обеспечения и повышения производительности. Это обеспечит двузначное процентное увеличение производительности IPC и предоставит улучшенную графику Intel UHD с архитектурой Intel Xe Graphics.

Частота и IPC (количество инструкций на такт): игры и большинство приложений по-прежнему зависят от высокочастотных ядер, обеспечивающих высокую частоту кадров и меньшую задержку. Кроме этого, количество инструкций за такт (IPC) улучшает производительность, которую обеспечивает частота за счет выполнения большего количества инструкций. Intel продолжает раздвигать границы производительности с помощью увеличения IPC и частот, необходимых для игр, создания контента и многозадачности.

Оптимизирован для превосходных игр: некоторые из новых функций, которые представлены в Intel Core S-серии 11-го поколения включают:

Новая архитектура Cypress Cove с архитектурой Ice Lake Core и архитектурой Tiger Lake Graphics.

Двузначное увеличение производительности IPC.

Лучшая производительность от поколения к поколению.

До 20 линий ЦП PCIe 4.0 для большей гибкости конфигурации.

Улучшенная графика Intel UHD с архитектурой Intel Xe Graphics.

Intel Quick Sync Video, которое предлагает лучшее перекодирование видео и аппаратное ускорение для новейших кодеков.

Новые функции разгона для более гибкой настройки производительности.

Функции Intel Deep Learning Boost и поддержка VNNI.

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Intel поделилась деталями о CPU Rocket Lake-S — двузначный прирост IPC, DDR4-3200, 20 линий PCIe 4.0
smaximaa
20:29
защекано это пидор дырявый, его случать как xy бомжей сосать.
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
taurintown
20:29
С какой стороны ваш друг - справа или слева?
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smaximaa
20:29
Своего мнения то нет, нужно какого-то xyeсоса из ютуба слушать, который Малахова пародирует... Для какой она работы, ебанарий, если драйвер только игровой работает на ней. И TITAN RTX ебет в проф зада...
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
id_1
20:28
Недостатки машинного перевода текста :)
Официально о Intel Rocket Lake на Cypress Cove - двойной IPC в сравнении со Skylake
Женя Витязь
20:28
5500XT
Итоговые результаты Radeon RX 6000, GeForce RTX 30 и RTX 2080 Ti в 10 играх на одном графике
Алексей Орлов
20:27
Посмотри видос ремонтяша про 3090, она если только для работы
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smaximaa
20:27
Ты что совсем что ли долбоёб чтобы опираться на минусы и плюсы на этом убогом сайте? Да я могу 10 фейков подрубить и тупо тебя еблана минусить или плюсить, просто так от пи3ды... Да и кто ты вообще, п...
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
Phobos
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странно что не тройной. Подбери другой переводчик
Официально о Intel Rocket Lake на Cypress Cove - двойной IPC в сравнении со Skylake
taurintown
20:25
Кому вообще интересны эти видеокарты (комплектующие для компа), стоимостью в 50-100к? Процентам богатеньких айфоноголовых? Да пусть передерутся и подавятся.
Итоговые результаты Radeon RX 6000, GeForce RTX 30 и RTX 2080 Ti в 10 играх на одном графике
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