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Открылась продажа видеокарт серии GeForce RTX 3070 Ampere нового поколения в интернет-магазине Best Buy. На данный момент опубликованы цены и информация о видеокартах Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition, Gigabyte RTX 3070 Eagle, Gigabyte RTX 3070 Gaming и двух моделях PNY RTX 3070.

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Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition стоит всего 500 долларов и на данный момент является самой недорогой из пяти моделей, а также получила компактную конструкцию с двумя вентиляторами и радиатором, как у RTX 3080 Founders Edition. Референсная RTX 3070 поставляется с одним 8-контактным разъемом питания и 12-контактным адаптером.

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle также стоит 500 долларов и должна стать новым бюджетным вариантом с тремя вентиляторами, которые хорошо охлаждают графический процессор и ее толщина составляет всего 2 слота.

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У Gigabyte также есть более мощная модель GeForce RTX 3070 Gaming, которая стоит 570 долларов. Бренд Gaming - продукт среднего класса Gigabyte с хорошей охлаждающей способностью по сравнению с Eagle, имеет кулер с тремя вентиляторами и толщину на 2,5 слота. Особенность этой карты - возможность использования двойного BIOS: один BIOS обеспечивает заводской разгон для лучшей производительности, а второй работает в бесшумном режиме.

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Видеокарта PNY GeForce RTX 3070 XLR8 Gaming Epic-X с ценой 540 долларов сейчас является лучшей версией RTX 3070 от PNY с тремя вентиляторами кулера. На передней панели видеокарты вокруг центрального вентилятора расположены кольца RGB-подсветки и вокруг всех трех вентиляторов - металлические решетки, которые защищают провода ПК от лопастей.

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Best Buy также предлагает более компактный вариант PNY GeForce RTX 3070 Dual, который представляет собой конструкцию с двумя вентиляторами и по размерам напоминающую 3070 Founders Edition, но с толщиной почти на 3 слота и ценой 540 долларов. Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition и ее варианты от партнеров уже предлагаются на сайте Best Buy.