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Один из ведущих мировых производителей игровых материнских плат компания MSI представляет флагманские платы с чипсетом AMD B550 - MEG B550 UNIFY и MEG B550 UNIFY-X для экстремального разгона процессоров AMD Ryzen и памяти.

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Серия UNIFY выполнена в чистом черном дизайне без применения светодиодных украшений, которая подчеркивает надежность материнской платы и предлагается требовательным геймерам и опытным пользователям.

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MSI приложила большие усилия в выборе основных компонентов, которые интересуют энтузиастов-геймеров и улучшила не только тепловое, но и энергетическое решение для работы с процессорами AMD Ryzen. MEG B550 UNIFY имеют высокую производительность и дают возможность достижения рекордов разгона энтузиастам-геймерам. С процессором AMD Ryzen 5 3600XT получен превосходный результат разгона с увеличением частоты ЦП до 6155,35 МГц и установлением мирового рекорда.

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Материнские платы серии MEG B550 UNIFY оснащены четырьмя разъемами M.2 для максимальной производительности системы с SSD. Три из них поддерживают SSD с новым стандартом интерфейса PCI Express 4.0, которое является самым быстрым на рынке со скоростью передачи данных до 64 Гбит/с.

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Для обеспечения более высокой производительности сверхбыстрых дисков SSD материнские платы серии MEG B550 UNIFY оснащены эксклюзивной двухсторонней защитой от перегрева M.2 Shield Frozr. Это радиаторное решение M.2 нового поколения предотвращает троттлинг и предлагает лучшую тепловую защиту и обеспечивает максимальную производительность SSD.

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Для работы с высокопроизводительным процессором материнская плата серии MEG B550 UNIFY отличается экстремальной мощностью VRM со схемой фаз питания 14 + 2 и силовым каскадом на 90A с дросселем Titanium III. Материнские платы серии MEG B550 UNIFY имеют два разъема питания и эксклюзивную технологию Core Boost для установления мировых рекордов.

Материнские платы серии MEG B550 UNIFY поддерживают LAN со скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с и новейший стандарт передачи Wi-Fi 6 AX с 4-кратной пропускной способностью и эффективностью в каналах с высокой плотностью сигналов.

MEG B550 UNIFY предлагает 4 слота памяти DIMM, но специальная версия для экстремальных оверклокеров - MEG B550 UNIFY-X имеет всего 2 слота DIMM для разгона памяти и установления рекордов частоты. Оверклокер MSI, Kovan Yang, увеличил частоту DDR4 до невероятных 6536 МГц и продемонстрировал всю силу разгона памяти на MEG B550 UNIFY-X.