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Новые тесты флагманского 16-ядерного AMD Ryzen 9 5950X Zen 3 появились в базе данных Geekbnench 5. AMD Ryzen 9 5950X несомненно станет настоящим чипом для энтузиастов на сокете AM4, является самым быстрым процессором стоимостью менее 1000 долларов и должен стать самым быстрым игровым процессором на сегодняшний день.



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Тесты AMD Ryzen 9 5950X обнаружены TUM_APISAK и показали лучшую производительность, чем тесты, которые выходили ранее. Максимальная частота Ryzen 9 5950X в Geekbench 5 составила 5040 МГц, а средняя частота 5000 МГц показывает, что он станет идеальным флагманом.

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AMD Ryzen 9 5950X был протестирован на испытательном стенде с материнской платой ROG Crosshair VIII Formula, которая является одним из лучших предложений ASUS для AM4 на базе чипсета X570. Тестовая установка включает 32 ГБ оперативной памяти DDR4, а раньше AMD подчеркнула, что DDR4-4000 будет лучшей памятью для серии Ryzen 5000.

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В тесте AMD Ryzen 9 5950X набрал 1657 баллов в одноядерном и 15860 баллов в многоядерном тесте ЦП. Сравнивая эти цифры с флагманским 18-ядерным HEDT-процессором Intel Core i9-10980XE видно превосходство Ryzen 9 5950X на 43% в одноядерных и на 7,5% в многоядерных тестах.

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По сравнению с AMD Ryzen 9 3950X чип Ryzen 9 5950X до 28% быстрее в одноядерных тестах и до 12,5% быстрее в многоядерных тестах. По сравнению с Intel Core i9-10900K чип Ryzen 9 5950X до 17% быстрее в одноядерных тестах и до потрясающих 42% быстрее в многоядерных тестах.

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По сравнению с Intel i9-10980XE чип AMD Ryzen 9 5950X будет дешевле на 200 долларов. Также, Ryzen 9 5950X имеет более прогрессивную архитектуру, прогрессивный технологический узел и более низкие показатели энергопотребления благодаря обновленной архитектуре ядра Zen 3.