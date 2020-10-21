Флагманская видеокарта NVIDIA RTX A6000 Ampere Workstation с GA102 до 25% быстрее Quadro RTX 6000
Утечка тестов флагманской видеокарты для рабочих станций NVIDIA RTX A6000 с графическим процессором GA102
Появились первые тесты NVIDIA RTX A6000, которая является флагманской видеокартой на базе графического процессора Ampere. Результаты тестов были опубликованы AdoredTV и показывают, чего ожидать от самой быстрой видеокарты для рабочих станций в линейке NVIDIA, которая заменит решение Quadro RTX 6000.
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NVIDIA RTX A6000 была анонсирована в этом месяце и после отказа от бренда Tesla NVIDIA решила также отказаться от бренда Quadro на профессиональных видеокартах для рабочих станций. Карта будет называться просто RTX A6000 и выпускается для сегмента рынка рабочих станций и создания контента. Согласно спецификациям видеокарта RTX A6000 основана на полном ядре графического процессора GA102 с 84 SM или 10752 ядрами CUDA. RTX A6000 будет предлагать более высокие тактовые частоты, чем A40.
Тесты видеокарты NVIDIA RTX A6000:
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Что касается производительности, результаты тестов были представлены в пакете тестов SPECviewperf 2020 с разрешением 3800x2120 пикселей, в которых Quadro RTX 6000 и RTX A6000 сравнивались напрямую. RTX A6000 показал преимущество почти во всех тестах с максимальным заявленным преимуществом до 25%. В среднем RTX A6000 оказался на 11% быстрее Quadro RTX 6000.
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NVIDIA выпустит видеокарту RTX A6000 через своих партнеров в середине декабря, а более широкая доступность RTX A6000 запланирована на начало следующего года.
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