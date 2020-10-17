Вышло первое крупное обновление ClockTuner for Ryzen 1.1 (CTR 1.1) для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2
Всего через две недели после выпуска Clock Tuner for Ryzen (CTR) от 1usmus программа получила первое крупное обновление - CTR 1.1. Clock Tuner for Ryzen - это инструмент для разгона и тонкой настройки процессоров AMD Ryzen 3000 Zen 2.
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Утилита позволяет выполнить трудоемкие задачи по настройке частот и напряжений для процессоров Zen 2 в один клик за счет точной настройки каждого CCX, а также CTR отрегулирует и проверит каждую настройку и отобразит результаты изменений на графике. Корейский сайт Brainbox опубликовал результаты настройки процессора Ryzen 5 3600 (с двумя CCX), где CTR обеспечил прирост производительности процессора с материнской платой B550 на 11%.
В обновлении CTR 1.1 появился новый движок, который более надежно предотвращает BSOD (Blue Screen Of Death – “синий экран смерти”) и еще одна интересная новая функция - автоматический обмен результатами, теперь можно сравнивать разгон своих процессоров с другими. Кроме новых функций обновление включает исправления выявленных проблем.
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В CTR немного изменился интерфейс, кнопки управления профилями перенесены на отдельную страницу с доступом через нажатие кнопки “PROFILE MANAGEMENT”. Теперь у пользователя есть 2 профиля, в которые можно записывать результаты текущего эксперимента или вносить поправки вручную.
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Требования к уровню Load Line Calibration были пересмотрены и благодаря новым правилам CTR можно использовать LLC в автоматическом режиме (в большинстве случаев не нужно использовать LLC Mode 3), что означает полную поддержку материнских плат ASRock и Gigabyte. Предупреждение “Recommended to improve voltage compensation” является только информацией и не требует от пользователя немедленного вмешательства в UEFI (BIOS). Важное нововведение в CTR 1.1 - это возможность использовать утилиту CTR без режима SMT и конечно в утилите исправлено множество ошибок, а также улучшена поддержка процессоров Ryzen 3 3100, Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X.
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Для корректной работы CTR 1.1 необходимы:
Clock Tuner for Ryzen 1.1 (Guru3D)
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