NVIDIA анонсировала видеокарты Quadro RTX A6000 и RTX A40 Ampere с 48 ГБ недорогой GDDR6
NVIDIA анонсировала две графические карты для профессионального использования - Quadro A6000 и Quadro A40 основанные на новейшей архитектуре Ampere. Обе модели имеют одинаковую конфигурацию графического процессора: 84 потоковых мультипроцессора с графическим процессором GA102 и 10752 ядра CUDA.
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A6000 - это видеокарта предназначена для установки в рабочую станцию, а A40 для использования в сервере, поэтому в плане применения A40 можно считать преемником Tesla T4. Разница в том, что A40 имеет вывод на дисплей, а серверные карты Tesla не предлагали их раньше. Quardro RTX A6000 и A40 оснащены четырьмя разъемами DisplayPort 1.4.
Хотя обе карты имеют 48 ГБ недорогой памяти GDDR6, но разные характеристики для каждой модели. Модули GDDR6 в A6000 обеспечивают скорость 16 Гбит/с с 384-битным интерфейсом, а GDDR6 в A40 работают со скоростью 14,5 Гбит/с, поэтому A6000 имеет максимальную пропускную способность 768 ГБ/с, а A400 предлагает немного меньшую скорость - 696 ГБ/с.
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Карта A6000 также получает поддержку NVLink для объединения двух карт и поддерживает виртуализацию GPU, включая NVIDIA GRID, NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation и NVIDIA Virtual Compute Server. Обе карты рассчитаны на мощность 300 Вт и оснащены новым 8-контактным разъемом питания, который несовместим с традиционным 8-контактным разъемом PEG для серии GeForce RTX. NVIDIA не сообщила дату выпуска обеих карт и не объявила их цены.
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