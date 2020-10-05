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NVIDIA анонсировала две графические карты для профессионального использования - Quadro A6000 и Quadro A40 основанные на новейшей архитектуре Ampere. Обе модели имеют одинаковую конфигурацию графического процессора: 84 потоковых мультипроцессора с графическим процессором GA102 и 10752 ядра CUDA.

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NVIDIA Quadro A6000 A6000 - это видеокарта предназначена для установки в рабочую станцию, а A40 для использования в сервере, поэтому в плане применения A40 можно считать преемником Tesla T4. Разница в том, что A40 имеет вывод на дисплей, а серверные карты Tesla не предлагали их раньше. Quardro RTX A6000 и A40 оснащены четырьмя разъемами DisplayPort 1.4.

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NVIDIA Quadro A40 Хотя обе карты имеют 48 ГБ недорогой памяти GDDR6, но разные характеристики для каждой модели. Модули GDDR6 в A6000 обеспечивают скорость 16 Гбит/с с 384-битным интерфейсом, а GDDR6 в A40 работают со скоростью 14,5 Гбит/с, поэтому A6000 имеет максимальную пропускную способность 768 ГБ/с, а A400 предлагает немного меньшую скорость - 696 ГБ/с.

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