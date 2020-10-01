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VideoCardz сообщила, что компания Asus неожиданно обновила список материнских плат с чипсетом AMD B450 несколькими моделями для возможности установки текущей серии процессоров AMD Ryzen 3000 Zen 2 и новой серии Ryzen 5000 Zen 3, которые появятся в ближайшее время.

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Основные обновления плат включают поддержку более скоростной памяти, имеют микросхему прошивки/BIOS с увеличенным объемом памяти 32 МБ, которая позволит поддерживать больше процессов в BIOS без ущерба для качества или функций BIOS, а также улучшенные возможности подключений - порты USB 3.2 Gen 2 вместо Gen 1. И пара моделей включают усиленные системы питания с увеличенным количеством фаз.

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Новая плата ROG Strix B450-F Gaming II получила новую окраску с новой системой подачи питания 8 + 4 фазы, которая соответствует некоторым платам Asus среднего класса B550, поэтому она должна без проблем работать с будущим флагманом AMD Ryzen 3950X. В плате установлен более высокий потолок разгона памяти до 4400 МГц по сравнению с 3600 МГц на старой плате. Все порты USB 3.1 обновлены с 3.1 до 3.2 и поддерживается flashback BIOS.

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Плата TUF Gaming B450-Plus II также имеет новую систему подачи питания 8 + 2 фазы, что является значительным повышением возможностей VRM для плат B450 Plus и должно позволить запускать чипы Ryzen с более высокой мощностью без перегрева VRM. В плате Asus TUF Gaming B450-Plus II предоставлено два слота M.2, один Gen 3.0 и дополнительный слот M.2, который работает на скорости PCI-E Gen 2.0 x4. Все порты USB 3.1 были обновлены до версии USB 3.2.

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Asus TUF Gaming B450M-Pro II имеет несколько отличий от своего первого аналога - хорошее решение VRM с поддержкой частоты памяти до 4400 МГц из коробки, дополнительный выход DisplayPort и обновление всех портов с USB 3.1 на 3.2, а также одного дополнительного порта USB 3.2.

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Asus TUF Gaming B450M-Plus II также включает увеличение частоты DRAM с 3466 МГц до 4400 МГц и обновление портов с USB 3.1 до портов USB 3.2.

Плата Prime B450M-A II имеет несколько обновлений включая - увеличение частоты DRAM до 4400 МГц (с 3466 МГц), а объем установки возможной памяти удвоился с 64 ГБ до 128 ГБ. VRM Prime B450-A II остался неизменным, за исключением добавленного радиатора для охлаждения.

Наконец, Prime B450M-K II получила поддержку частоты памяти до 4400 МГц, как у B450-A и дополнительный выход HDMI. Обе платы PRIME также имеют поддержку USB 3.2.