Новый драйвер Nvidia 456.55 WHQL исправляет работу видеокарт серии RTX 3000 и добавляет Nvidia Reflex в игры
Nvidia выпустила новый сертифицированный WQHL драйвер для исправления работы видеокарт RTX 3080 и RTX 3090, которые уже купили некоторые счастливчики. Вы также можете скачать этот драйвер прямо сейчас через приложение GeForce Experience или просто найдите версию драйвера Game Ready Driver 456.55. Этот драйвер в первую очередь ориентирован на повышение стабильности серии видеокарт RTX 3000 в определенных играх, а также на добавление поддержки Nvidia Reflex для игр Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Modern Warfare.
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Официальные примечания к выпуску нового драйвера Nvidia не говорят о том, как этот драйвер помогает повысить стабильность видеокарт серии RTX 3000, но в ветке Reddit о новом драйвере есть несколько комментариев от пользователей, у которых возникали сбои в Call of Duty: Warzone при игре с RTX 3080. О той же проблеме несколько дней назад сообщалось в сабреддите r/buildapc, где Nvidia ответила, что изучает проблему и отправляет отчеты команде разработки драйверов.
Помимо улучшения работы Call of Duty: Warzone на видеокартах серии RTX 3000 новый драйвер добавляет технологию Nvidia Reflex в Warzone и в римейк Call of Duty: Modern Warfare. Ранее в этом месяце вышла Nvidia Reflex и представляет собой инструмент для разработчиков игр, позволяющая оптимизировать настройки GPU и G-синхронизации для уменьшения задержки. В первую очередь она предназначена для таких спортивных игр, как Fortnite и Apex: Legends. Также, 2 октября выйдет Star Wars: Squadrons и новый драйвер улучшит совместимость и с ней. Новый драйвер Nvidia Game Ready можно загрузить через приложение GeForce Experience или вручную через веб-сайт Nvidia.
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