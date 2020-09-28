Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Nvidia выпустила новый сертифицированный WQHL драйвер для исправления работы видеокарт RTX 3080 и RTX 3090, которые уже купили некоторые счастливчики. Вы также можете скачать этот драйвер прямо сейчас через приложение GeForce Experience или просто найдите версию драйвера Game Ready Driver 456.55. Этот драйвер в первую очередь ориентирован на повышение стабильности серии видеокарт RTX 3000 в определенных играх, а также на добавление поддержки Nvidia Reflex для игр Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Modern Warfare.

реклама

Официальные примечания к выпуску нового драйвера Nvidia не говорят о том, как этот драйвер помогает повысить стабильность видеокарт серии RTX 3000, но в ветке Reddit о новом драйвере есть несколько комментариев от пользователей, у которых возникали сбои в Call of Duty: Warzone при игре с RTX 3080. О той же проблеме несколько дней назад сообщалось в сабреддите r/buildapc, где Nvidia ответила, что изучает проблему и отправляет отчеты команде разработки драйверов.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Помимо улучшения работы Call of Duty: Warzone на видеокартах серии RTX 3000 новый драйвер добавляет технологию Nvidia Reflex в Warzone и в римейк Call of Duty: Modern Warfare. Ранее в этом месяце вышла Nvidia Reflex и представляет собой инструмент для разработчиков игр, позволяющая оптимизировать настройки GPU и G-синхронизации для уменьшения задержки. В первую очередь она предназначена для таких спортивных игр, как Fortnite и Apex: Legends. Также, 2 октября выйдет Star Wars: Squadrons и новый драйвер улучшит совместимость и с ней. Новый драйвер Nvidia Game Ready можно загрузить через приложение GeForce Experience или вручную через веб-сайт Nvidia.