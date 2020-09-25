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Главный архитектор игровых решений AMD, Frank Azor, подтвердил, что при запуске видеокарт серии AMD RX 6000 будет достаточно изделий для всех. Ожидается, что новые видеокарты будут запущены 28 октября - чуть больше месяца. В случае NVIDIA видеокарты RTX 3080 и RTX 3090 очень быстро закончились в наличии после запуска, что указывает на далеко не идеальное предложение.

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AMD считает, что для пользователей будет доступно гораздо больше ресурсов видеокарт RX 6000, чем у NVIDIA RTX 30 серии. Имейте в виду, что можно получить некоторые узкие места в поставках или логистические задержки с поставками, которые продлятся неделю или две, но геймеры могут рассчитывать, что они довольно легко получат в свои руки графические процессоры серии Radeon RX 6000. Видеокарта Radeon RX 6900 XT на базе Navi 21 будет иметь 16 ГБ vRAM, а карта на основе Navi 22 будет иметь 12 ГБ vRAM. У обоих уровней карт будет больше памяти, чем у RTX 3080.

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Флагман RX 6900 XT под названием big Navi - это двухслотовая карта, которая имеет логотип Radeon со светодиодной подсветкой и выдувает воздух сбоку, а не сзади. Карта будет иметь двойной 8-контактный разъем, USB Type C, одно соединение HDMI и два соединения DisplayPort. Конструкция вентилятора представляет собой трехосный вентилятор с большим алюминиевым радиатором, который охлаждает все внутренние компоненты и является шагом вперед по сравнению с предыдущим поколением и обеспечит более низкую температуру карты без ущерба для производительности.

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Серия AMD Radeon RX 6800/6700 будет иметь бело-черный внешний вид (на эталонном дизайне) и будет иметь компактный форм-фактор по сравнению с оригиналом. Они имеют дизайн с двумя осевыми вентиляторами, с большим логотипом R в центре и таким же логотипом Radeon со светодиодной подсветкой сбоку. Эти карты также имеют два 8-контактных разъема, хотя AIB могут уменьшить их до 8 + 6. Эти видеокарты будут иметь богатый набор ввода-вывода, а именно: двойной 8-контактный разъем, USB Type C, одно соединение HDMI и два соединения DisplayPort. Серия AMD RX 6000 дебютирует 28 октября 2020 года.