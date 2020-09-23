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Сегодня Intel представила новую серию процессоров Atom x6000E Elkhart Lake, а также чипы Pentium и Celeron серий N и J, которые предназначены для промышленных приложений и приложений Интернета вещей. Intel также предлагает чипы Tiger Lake-UP3 для обслуживания периферийных приложений требующих производительность более высокого уровня.

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Процессоры Atom x6000E, Pentium и Celeron имеют двух- или четырехъядерную архитектуру Tremont. Базовые частоты для моделей Atom варьируются от 1,2 до 1,8 ГГц, а их максимальная скорость разгона составляет 3,0 ГГц. Чипы Atom имеют диапазон TDP от 4,5 до 12 Вт в то время, как процессоры Pentium и Celeron поставляются с вариантами 6,5 и 10 Вт.

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Все модели поддерживают до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200 или LPDDR4x-4267, как процессоры Tiger Lake, и поставляются в корпусах с креплением на BGA. Intel предоставляет поддержку ECC только для процессоров Atom.

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Линейка процессоров поставляется с графикой Gen11, которая обеспечивает вдвое большую производительность по сравнению с графикой Gen9 установленной на моделях предыдущего поколения. Благодаря архитектуре Tremont чипы Atom также увеличили производительность - на 1,7 раза в однопоточных рабочих нагрузках и в 1,5 раза в многопоточных нагрузках по сравнению с архитектурой Goldmont Plus предыдущего поколения.

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Для процессоров Интернета вещей Intel предлагает период поддержки от семи до десяти лет, в том числе обеспечение доступности микросхем в течение того же периода. В новом поколении процессоров Intel также опирается на поддержку ИИ включая набор инструментов OpenVINO, который имеет контейнерные пакеты для ускорения развертывания приложений автоматизации, зондирования и машинного зрения.

Кроме этого, Intel предлагает чипы Tiger Lake-UP3 на 10-нм техпроцессе SuperFin, с графикой Xe LP, интерфейсом Thunderbolt 4 и поддержкой инструкций AVX-512 и VNNI для приложений требующих более высокую производительность.