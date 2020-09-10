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Nvidia и ее партнеры по нереференсным картам (AIB) собираются выпустить видеокарты серии GeForce RTX 30 «Ampere» 17 сентября, но перед выпуском новых им необходимо избавиться от существующих запасов предыдущей серии GeForce RTX 20, чем сейчас и занимаются компании Asus и Zotac в некоторых странах.

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Согласно информации на своей странице в Facebook Asus снизила цены на видеокарты GeForce RTX 2080 Super на Филиппинах на 50%. Zotac также сообщила, что снизила цену на свою видеокарту GeForce RTX 2080 Ti на значительные 55% в Малайзии. Кроме этого, те кто приобрел карту 9 августа или позже могут отправить Zotac электронное письмо и получить бесплатно SSD-накопитель Adata XPG SX8200 емкостью 256 ГБ в качестве компенсации.

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Другие производители видеокарт в разных странах еще не объявили о снижении цен на свои продукты серии GeForce RTX 20, но за этим стоит внимательно следить. Тем временем интернет-аукционы наводнены предложениями подержанных карт Turing. Например, на момент публикации можно было купить плату EVGA GeForce RTX 2080 Ti за 565 долларов. Владельцы плат GeForce RTX 20-й серии продают их на интернет-аукционах таких, как Ebay. Поэтому производители нереференсных видеокарт будут и дальше продлагать существующие GeForce RTX 20-й серии по сниженным ценам.