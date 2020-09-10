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Уже 8 октября AMD анонсирует настольные процессоры Ryzen 4000 Zen 3 "Vermeer" нового поколения

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AMD подтвердила, что в октябре анонсирует настольные процессоры Ryzen 4000 нового поколения на основе архитектуры Zen 3 и графической карты Radeon RX 6000 на RDNA 2. В своих твитах AMD подтверждает, что впервые чипы Ryzen Zen 3 Vermeer для настольных ПК представит 8 октября, а 28 октября представит видеокарты Radeon RX 6000 с GPU RDNA 2.

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Что касается твитов, то в них видео с Radeon RX 6000 не дает много информации, но для процессоров Ryzen Zen 3 сообщает ключевые детали. Похоже, что AMD будет устанавливать ту же матрицу с тройным чиплетом на Zen 3, которая будет поставляться с двумя CCD's, с 8 ядрами и 16 потоками каждая и одним кристаллом ввода-вывода. Это говорит о том, что снова будет рассматриваться 16 ядер и 32 потока, как максимальное количество ядер/потоков на процессорах, но с повышенными частотами и обновленной архитектурой с использованием усовершенствованного 7-нм техузла.

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Архитектура AMD Zen 3 считается лучшей конструкцией ЦП со времен оригинального Zen. Zen 3 - это чип, который полностью преобразован и фокусируется на 3 основных функциях - повышенный прирост IPC, более высокие частоты и улучшенную эффективность. Некоторые сообщают об увеличении скорости IPC в Zen 3 на 17% и операций с плавающей запятой на 50%, а также существенную переделку кеша. Серьезные изменения в конструкции кеша на представлении процессоров EPYC показали, что Zen 3 предложит усовершенствованную конструкцию кеша, которая удвоит объем кеша с доступом к каждому ядру Zen 3, по сравнению с Zen 2. AMD Zen 3 должны получить повышение частоты на 200-300 МГц и составят значительную конкуренцию чипам Intel Core 10-го поколения.

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Ключевым моментом разработки AMD Zen 3 является развитие архитектуры чиплетов и сохранение поддержки существующего сокета AM4, который должен быть применяться в разработках до 2020 года. AMD переведет процессоры на сокет AM5 с разработками на основе новых технологий - DDR5 и USB 4.0.

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Также сообщается, что чипсет AMD X670 выйдет к концу 2020 года и получит расширенную поддержку PCIe Gen 4.0 и увеличенное количество портов ввода-вывода в виде M.2, SATA и USB 3.2. AMD подтверждает, что настольные Ryzen 4000 Zen 3 "Vermeer" будут поддерживаться только чипсетами 400 и 500 серий тогда, как поддержка серии 300 будет исключена.

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