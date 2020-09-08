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Серия NVIDIA GeForce RTX 30 была представлена на прошлой неделе, но поступают сообщения о том, что в ближайшее время мы можем получить еще более быстрые варианты. Последнее сообщение поступило от Kopite7kimi, который рассказал о технических характеристиках видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, а также о моделях GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 с увеличенной памятью.

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Видеокарта NVIDIA RTX 3060 выйдет после RTX 3070 и по словам Kopite7kimi может иметь гораздо лучшие характеристики, чем сообщалось ранее. Ожидается, что GeForce RTX 3060 будет иметь печатную плату PG142 и ядро графического процессора GA104-200, который будет иметь 4864 ядра CUDA или 38 SM по сравнению с 5888 ядрами и 46 SM установленными в RTX 3070 с графическим процессором GA104.

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Полный графический процессор GA104, вероятно, будет иметь 6144 ядра или 48 SM. Также говорят, что карта RTX 3060 получит 8 ГБ памяти GDDR6, что является хорошим обновлением по сравнению с предыдущей видеокартой GeForce RTX 2060.

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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенным объемом памяти зарезервированы для более позднего запуска. RTX 3070 с 16 ГБ GDDR6X может быть ближе по цене к RTX 3080 с 20 ГБ GDDR6X, которая ожидается в пределах 800-900 долларов. Слухи о том, что NVIDIA собирается скорректировать цены на существующие карты для освобождения места новым моделям не соответствуют действительности.