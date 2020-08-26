NVIDIA опубликовала официальный тизер игровых видеокарт GeForce RTX 3000 Ampere следующего поколения
NVIDIA представила графические ускорители RTX 30 серии Ampere следующего поколения - продемонстрированы совершенно новые системы охлаждения и энергоснабжения. Сегодня опубликован официальный тизер GeForce RTX 3000. Тизер подтверждает дизайн видеокарт нового поколения, который даже на изображении выглядит впечатляюще и показывает первый официальный взгляд на карты следующего поколения Founders Edition. Помимо этого, получена дополнительная информация о печатной плате и схеме питания RTX 30.
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NVIDIA разработала одну из лучших на сегодняшний день конструкцию охлаждения Founders Edition для видеокарт GeForce RTX 30, в которой используется полностью алюминиевый радиатор с двухсторонними осевыми вентиляторами. Радиатор кулера имеет наноуглеродное покрытие, поэтому должен охлаждать эффективнее.
Конструкция видеокарт интересна тем, что она вся оснащена ребрами и тепловыми трубками и является первым в своем роде дизайном с момента выхода оригинальной версии Founders Edition с NVTTM на GeForce GTX 780. Конструкция также имеет уникальное расположение вентилятора: один спереди и один внизу. Эту конфигурацию вентилятора еще предстоит испытать в полевых условиях на видеокарте, но она определенно имеет уникальную реализацию.
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Ускорители Founders Edition будут иметь более 20 силовых дросселей, что говорит о премиальном дизайне. В дополнение к этому RTX 30 Founders Edition будут оснащены 12-контактными разъемами питания Micro-Fit 3.0 и комплектоваться от 2x 8-контактных до 1x 12-контактного проводами.
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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 Ampere представят 1 сентября. Ожидаются 3 видеокарты - GeForce RTX 3080 Ti (или RTX 3090), GeForce RTX 3080 и Titan следующего поколения.
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