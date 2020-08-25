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1usmus разработал новую утилиту для увеличения производительности процессоров AMD Ryzen 3000 - "ClockTuner for Ryzen" (CTR), которая повышает мощность и эффективность Ryzen Zen 2 при снижении энергопотребления. CTR разработана для Ryzen 3000 и Ryzen Threadripper 3-го поколения, полностью автоматизирована и увеличивает производительность чипов за счет уменьшения напряжения каждого из модулей CCX, которые работают быстрее и меньше нагреваются. CTR понижает энергопотребление в то время, как работают все энергосберегающие технологии.

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Ключевая способность CTR - умный разгон для оценки качества с Prime95 и настройки индивидуальной частоты каждого CCX. Разработанный алгоритм настраивает частоту для сбалансированной работы всех CCX без дополнительной нагрузки на узлы ЦП. CTR также включает тестовый плагин Cinebench R20, который оценивает общую производительность чипа, показывает его напряжение и энергопотребление в тестах эффективности.

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CTR бесплатен и более производителен, чем многие утилиты для разгона, которые предоставляют производители материнских плат и дают незначительный рост мощности при увеличении TBP на 50% и больше. 1usmus показал результаты 2 систем на Zen 2 работающие с CTR. Один результат получен с AMD Ryzen 9 3900X и ASUS Rog Crosshair VII Hero, а другой с AMD Ryzen Threadripper 3960X и ASUS ROG Zenith II Extreme. Обе платформы сравнивались с настройками по умолчанию и при помощи CTR.

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Система с AMD Ryzen 9 3900X работающая с CTR показывает увеличение производительности на 7% по сравнению с настройками по умолчанию при снижении потребляемой мощности чипа на 12,8 Вт. ЦП работает на более высокой частоте при более низком напряжении 1,225В с CTR по сравнению с 1,312В по умолчанию. Система с AMD Ryzen Threadripper 3960X показала увеличение производительности на 5,2%, а энергопотребление уменьшилось на 12 Вт. При этом с CTR процессор работал на более низком напряжении 1,25 В при сохранении стабильной частоты по сравнению с чипом работающим по умолчанию с напряжением 1,296 В.

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CTR от 1usmus для AMD Ryzen совместим со всеми платами с сокетом AM4. Также, CTR будет работать и может обойти любые ограничения, которые налагаются производителями процессоров или плат, т.к. имеет низкоуровневый доступ к SMU. CTR не имеет вредоносного кода, который может быть определен антивирусной программой, как опасный для системы. Информация о дате выпуска CTR 1usmus неизвестна, но ожидается в ближайшее время.