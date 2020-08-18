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Раджа Кодури показал Intel Xe HP "Petaflops Scale" и заявил, что он способен достигать 1000 TFLOPS

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В течение последних месяцев, Раджа Кодури, раскрывает части новой архитектуры и линейки Intel GPU Xe Graphics. Семейство Xe будет охватывать графические решения под брендом Xe LP Graphics от интегрированных маломощных процессоров начального уровня до многочиповых решений для центров обработки данных.

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На прошлой неделе обсуждалась графика Intel Xe HP, которая будет представлена в трех вариантах. Базовая модель имеет одну плату с 512 EU (Execution Units) и двумя стеками HMB2e. Intel не подтвердила точные спецификации, но показала масштабирование производительности для вычислительной нагрузки с вариантами 1T, 2T и 4T:

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Распределение работы между графическими процессорами с технологиями SLI и CrossFire сделать намного сложнее, а масштабирование с дополнительными графическими процессорами обычно дает геймерам дополнительной производительности в лучшем случае на 50-80% больше.

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Во время презентации "Hot Chips", Раджа Кодури, продемонстрировал GPU Intel Xe HP «Petaflops Scale» на камеру, который действительно намного больше любого другого чипа GPU. Сейчас Intel готовит Xe HP Ponte Vecchio, который должен быть изготовлен с использованием 7-нм литографии Intel и планируется использовать в новом суперкомпьютере Aurora. Intel имеет в своих лабораториях 1-элементный, 2-элементный и 4-элементный кристалл Xe HP.

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Продемонстрированная 4-элементная реализация Intel Xe HP способна выполнять примерно 42 TFLOPS вычислений. Однако, Раджа Кодури, заявил, что это не максимальная его производительность и Xe HP способен достигать производительности "petaflops scale computing" или больше 1000 TFLOPS.

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