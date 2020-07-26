Intel представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК завтра
По сообщению корейской организации Quasar Zone (через Hardware Times) Intel готова завтра 27 июля представить новый настольный чип 10-го поколения Core i9-10850K с сокетом LGA 1200, который входит в линейку процессоров Comet Lake Desktop 10-го поколения, аналогичен Core i9-10900K, но предлагает более низкую цену за тактовые частоты всего на 100 МГц ниже. Ожидается, что TDP процессора составит 125 Вт.
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Процессор Intel Core i9-10850K (BX8070110850K) получил 10 ядер и 20 потоков, базовую частоту 3,60 ГГц (Core i9-10900K имеет 3,70 ГГц) и частоту разгона 5,2 ГГц (Core i9-10900K имеет 5,3 ГГц), 20 МБ кэш-памяти третьего уровня и 2,5 МБ кэш-памяти второго уровня. Цена на Intel Core i9-10850K составляет примерно 450 долларов, что на 50 долларов меньше, чем официальный MSRP Core i9-10900K.
И хотя Intel Core i9-10850K уже представлен в нескольких интернет-магазинах, он предоставит пользователям недорогой 10-ядерный разблокированный вариант, учитывая, что флагманский процессор Core i9-10900K имеет дефицит во всем мире.
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Intel Core i9-10850K может составить конкуренцию AMD Ryzen 9 3900X, который не имеет проблемы с доступностью, имеет розничную цену до 400 долларов и предлагает больше ядер, потоков и большую многопоточную производительность.
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