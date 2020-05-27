Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Автономная VR-гарнитура Pico Neo Eye 2 - это первое устройство HMD, которое сделало реальностью работу в автономном форм-факторе, не требующем внешней базовой станции. Как Neo Eye 2, так и Vive Pro Eye ориентированы на предприятия, где по большей части используется отслеживание глаз для приложений - обучение и здравоохранение.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Как и Vive Pro Eye, Neo 2 Eye и Neo 2 используют технологию Tobii Spotlight для рендеринга и слежения за глазами. По заявлению Pico, технология Tobii означает лучшую графику, повышение частоты кадров до 66% и снижение нагрузки на шейдеры в приложениях на 72%. Компания Pico Interactive подчеркивает, что технология Tobii дает возможность достичь "более глубокого понимания поведения клиентов, повышения эффективности обучения, повышения производительности и безопасности на работе".

реклама

Neo 2 Eye и Neo 2 работают на SoC Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами процессора и тактовой частотой до 2,8 ГГц. Для сравнения, одна из самых популярных на сегодняшний день автономная гарнитура Oculus Quest использует процессор Qualcomm Snapdragon 835, который имеет восемь ядер с более низкой частотой 2,45 ГГц. Новые гарнитуры VR и их контроллеры используют 6-степеней свободы отслеживания.

реклама

реклама

Pico Interactive утверждает, что продала более 200 000 своих гарнитур по таким направлениям, как здравоохранение, маркетинг, обучение и развлекательные программы. Сегодняшние новости указывают на то, что гарнитура виртуальной реальности с отслеживанием глаз Neo 2 Eye доступна уже сегодня за счет снижения цены до 900 долларов. Для сравнения, цена MSRP на Vive Pro Eye составляет 1600 долларов с необходимыми базовыми станциями, позволяющими осуществлять внешнее отслеживание в масштабе комнаты.