Pico снижает цены на автономные VR-гарнитуры Neo 2 с отслеживанием глаз и без базовых станций до $700
Автономная VR-гарнитура Pico Neo Eye 2 - это первое устройство HMD, которое сделало реальностью работу в автономном форм-факторе, не требующем внешней базовой станции. Как Neo Eye 2, так и Vive Pro Eye ориентированы на предприятия, где по большей части используется отслеживание глаз для приложений - обучение и здравоохранение.
Как и Vive Pro Eye, Neo 2 Eye и Neo 2 используют технологию Tobii Spotlight для рендеринга и слежения за глазами. По заявлению Pico, технология Tobii означает лучшую графику, повышение частоты кадров до 66% и снижение нагрузки на шейдеры в приложениях на 72%. Компания Pico Interactive подчеркивает, что технология Tobii дает возможность достичь "более глубокого понимания поведения клиентов, повышения эффективности обучения, повышения производительности и безопасности на работе".
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Neo 2 Eye и Neo 2 работают на SoC Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами процессора и тактовой частотой до 2,8 ГГц. Для сравнения, одна из самых популярных на сегодняшний день автономная гарнитура Oculus Quest использует процессор Qualcomm Snapdragon 835, который имеет восемь ядер с более низкой частотой 2,45 ГГц. Новые гарнитуры VR и их контроллеры используют 6-степеней свободы отслеживания.
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рекламаPico Interactive утверждает, что продала более 200 000 своих гарнитур по таким направлениям, как здравоохранение, маркетинг, обучение и развлекательные программы. Сегодняшние новости указывают на то, что гарнитура виртуальной реальности с отслеживанием глаз Neo 2 Eye доступна уже сегодня за счет снижения цены до 900 долларов. Для сравнения, цена MSRP на Vive Pro Eye составляет 1600 долларов с необходимыми базовыми станциями, позволяющими осуществлять внешнее отслеживание в масштабе комнаты.
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