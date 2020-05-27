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Бывший генеральный директор HTC, Peter Chou, возвращается в этом году на рынок виртуальной реальности с новой попыткой создать лучшую виртуальную гарнитуру. VR-гарнитура XRSpace Mova больше похожа на Oculus Quest, чем на гарнитуру HTC, благодаря автономному форм-фактору, который не требует привязки к ПК или смартфону. Гарнитура Mova готовится к продаже в третьем квартале этого года и не требует внешних базовых станций для отслеживания. Вместо этого Mova имеет две камеры на передней панели для отслеживания рук пользователя и их движения.

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Mova - более мощная гарнитура, чем Oculus Quest, она поставляется со встроенной поддержкой 5G и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц по сравнению с процессором Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц установленным на Quest. Для Mova можно докупить физические контроллеры и внешние датчики отслеживания, похожие на те, которые поставляются с HTC Vive Tracker. Mova - это амбициозная гарнитура, которая может пользоваться большой популярностью в мире виртуальной реальности с поддержкой сети 5G в то время, как многие пользователи остаются дома с подключенным Wi-Fi и другими виртуальными мирами.

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VR-гарнитура XRSpace Mova стоит 600 долларов, что на 100 долларов дороже, чем Oculus Quest, но поставляется с готовой функцией слежения за руками "из коробки" и оснащена более мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845.