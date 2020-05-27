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На выставке Augmented World Expo разработчик полупроводников Qualcomm Incorporated объявил о партнерстве с пятнадцатью операторами по всему миру для использования платформы виртуальной и дополненной реальности Qualcomm XR. Qualcomm вступил на арену расширенной реальности (XR) с платформами Snapdragon XR и Snapdragon XR2, которые представляют собой смесь дополненных, виртуальных и смешанных реальностей для гарнитур и смарт-очков.

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Процессоры Qualcomm Snapdragon XR и XR2 предназначены для работы на гарнитурах виртуальной реальности, что позволяет периферийным устройствам использовать облачные ресурсы в дополнение к встроенной вычислительной мощности во время работы. Чипы XR оснащены ядром Qualcomm Kryo, микроархитектурой цифровой обработки сигналов Hexagon и Adreno. В своей презентации Qualcomm заявил, что в настоящее время автономные гарнитуры смогут использовать соединения 5G для приложений, которые запускаются уже сейчас, а устройства подключенные к смартфонам по беспроводной связи будут использовать 5G и в далеком будущем.

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Qualcomm также заявил, что несколько производителей устройств просмотра XR, которые производят гарнитуры с линейкой процессоров XR уже проходят процесс сертификации, чтобы гарантировать работу их изделий со смартфонами. ASUS, OnePlus, OPPO и несколько других компаний обещали совместимость устройств с поддержкой XR на своих смартфонах, а Panasonic, Pico и Shadow Creator в настоящее время сертифицируют эти устройства. Чипсет Snapdragon XR2 5G оснащен специальным процессором компьютерного зрения и способен поддерживать вход с семи одновременно работающих камер и передавать 8K-видео со скоростью 60 кадров в секунду и разрешением 3K на глаз. Это позволит увеличить рендеринг с помощью соединений 5G с низкой задержкой и технологий, разработанных корпорацией NVIDIA.

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Ожидается, что глобальные поставки устройств виртуальной реальности достигнут 54 миллионов изделий к концу 2023 года, согласно оценкам аналитической компании CCS insights, при этом автономные устройства составят львиную долю. Помимо личного использования, корпоративные варианты использования устройств также набирают обороты в таких областях, как образование и обучение персонала. Со своей стороны, Qualcomm предоставил производителям два сертификата XR, в которых оценивается производительность с шестью степенями свободы, задержка движения на смартфоне и общая совместимость.